Trump'tan Gazze için dikkat çeken '2-3 hafta' çıkışı! Putin ile görüşme de çok yakında

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turunun son durağındaki açıklamalarıyla dikkat çekti. Trump, en yakın zamanda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini, 2-3 hafta içinde dünyanın çok daha güvenli bir yer haline geleceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turunun ardından ülkesine geri döneceğini açıkladı. İstanbul'da gerçekleşen Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine değinen Trump, ''Herkes (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in gideceğini söyledi. Ben de dedim ki 'Eğer ben gitmezsem, Putin'in gitmeyeceğini garanti ederim' ve o da gitmedi." ifadelerini kullandı.

''PUTİN İLE EN KISA SÜREDE GÖRÜŞECEĞİM''

Trump, Putin ile ne zaman görüşeceklerine dair soruya, torunu olduğunu belirterek "Aslında buradan ayrılıp gidecektim, güzel torunumu görmek istiyorum." diye cevap verdi ve mümkün olan en kısa sürede bu görüşmeyi ayarlayacaklarını söyledi. Trump, Orta Doğu'ya "inanılmaz" bir gezi yaptığını, ancak "eve dönme zamanının geldiğini" söyledi.

''GAZZE'DE ÇOK KÖTÜ ŞEYLER OLUYOR''

İsrail'in yoğun saldırıları altında olan ve insani yardım girişine izin vermemesi nedeniyle insani krizin yaşandığı Gazze'ye ilişkin konuşan Trump, "Bunu halletmemiz gerekiyor. Çok sayıda insan açlıktan ölüyor. Çok kötü şeyler oluyor." diye konuştu.

TRUMP'IN '2-3 HAFTA' VURGUSU

ABD Başkanı, dünyanın güvenli bir yere dönüşmeye başladığını ifade ederek 2-3 hafta içinde dünyanın çok daha güvenli bir yer haline geleceğini kaydetti.

TRUMP'A 'BİR DAMLA PETROL' HEDİYESİ

Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi Başkanı Sultan el-Cabir ile Exxon Mobil Corp. ve Occidental petrol şirketlerinden yetkililerinin sunumunda denk gelen Donald Trump, ilginç bir hediye aldı. El-Cabir, Trump'a içinde bir damla petrol bulunan bir hatıra hediye etti. Trump esprili dille, "Bu, gezegendeki en kaliteli petrol. Bana sadece bir damla verdiler, bu yüzden heyecanlanmıyorum" ifadesini kullandı.

BAE İLE MİLYARLARCA DOLARLIK ANLAŞMA

Trump iş forumunda yaptığı konuşmada, "Suudi Arabistan, BAE ve Katar'a gelmek benim için çok önemliydi. Çünkü her şeyden önce kişisel ilişkiler söz konusuydu" dedi. ABD'nin Suudi Arabistan, Katar ve BAE ile "büyük dostlukları" olduğunu söyleyen Trump, selefi Joe Biden yönetimini hedef alarak, "ABD son 4 yıldır BAE'de yok" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, BAE'nin ABD'ye yaptığı 1.4 milyar dolarlık yatırım sözünde de büyük ilerleme sağlandığını söyledi. Trump, ABD ile BAE'nin, BAE'nin ABD'li şirketlerden dünyanın en gelişmiş yapay zeka yarı iletkenlerinden bazılarını satın alması için "bir yol oluşturma konusunda anlaştıklarını" söyledi. Trump, "Bu, milyarlarca dolarlık iş sağlayacak ve BAE'nin yapay zeka alanında gerçekten önemli bir oyuncu olma planlarını hızlandıracak" şeklinde konuştu.

ÇİN İLE ANLAŞMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Trump ayrıca İngiltere ve Çin ile ticaret anlaşmalarına vardığını belirterek, "Çin anlaşması üzerinde çalışma devam ediyor. Çin bunu çok istiyordu" dedi. ABD yetkililerin yakında ülkelere ticaret anlaşmaları için mektup göndereceğini belirten Trump, "Esasen diğer ülkelere ABD'de iş yapmak için ne kadar ödeme yapacaklarını söyleyeceğiz" dedi.

İRAN İLE NÜKLEER MÜZAKERELERİ

Trump ayrıca, İran'ın nükleer programı konusundaki anlaşmazlığın çözümünün bir şekilde çözüleceğini belirtti. Çözümün güzel bir şekilde bir anlaşma yoluyla ya da aksi yönde askeri eylemle çözülebileceğini ima eden Trump, "Onlarla görüşüyoruz, çok yol kat ettiklerini düşünüyorum" şeklinde konuştu.