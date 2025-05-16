Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

Trump'tan Gazze için dikkat çeken '2-3 hafta' çıkışı! Putin ile görüşme de çok yakında

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turunun son durağındaki açıklamalarıyla dikkat çekti. Trump, en yakın zamanda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini, 2-3 hafta içinde dünyanın çok daha güvenli bir yer haline geleceğini söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.05.2025
saat ikonu 13:06
|
GÜNCELLEME:
16.05.2025
saat ikonu 13:06

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turunun ardından ülkesine geri döneceğini açıkladı. İstanbul'da gerçekleşen Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine değinen Trump, ''Herkes (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in gideceğini söyledi. Ben de dedim ki 'Eğer ben gitmezsem, Putin'in gitmeyeceğini garanti ederim' ve o da gitmedi." ifadelerini kullandı.

''PUTİN İLE EN KISA SÜREDE GÖRÜŞECEĞİM''

Trump, Putin ile ne zaman görüşeceklerine dair soruya, torunu olduğunu belirterek "Aslında buradan ayrılıp gidecektim, güzel torunumu görmek istiyorum." diye cevap verdi ve mümkün olan en kısa sürede bu görüşmeyi ayarlayacaklarını söyledi. Trump, Orta Doğu'ya "inanılmaz" bir gezi yaptığını, ancak "eve dönme zamanının geldiğini" söyledi.

Trump'tan Gazze için dikkat çeken '2-3 hafta' çıkışı! Putin ile görüşme de çok yakında

''GAZZE'DE ÇOK KÖTÜ ŞEYLER OLUYOR''

İsrail'in yoğun saldırıları altında olan ve insani yardım girişine izin vermemesi nedeniyle insani krizin yaşandığı Gazze'ye ilişkin konuşan Trump, "Bunu halletmemiz gerekiyor. Çok sayıda insan açlıktan ölüyor. Çok kötü şeyler oluyor." diye konuştu.

Trump'tan Gazze için dikkat çeken '2-3 hafta' çıkışı! Putin ile görüşme de çok yakında

TRUMP'IN '2-3 HAFTA' VURGUSU

ABD Başkanı, dünyanın güvenli bir yere dönüşmeye başladığını ifade ederek 2-3 hafta içinde dünyanın çok daha güvenli bir yer haline geleceğini kaydetti.

TRUMP'A 'BİR DAMLA PETROL' HEDİYESİ

Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi Başkanı Sultan el-Cabir ile Exxon Mobil Corp. ve Occidental petrol şirketlerinden yetkililerinin sunumunda denk gelen Donald Trump, ilginç bir hediye aldı. El-Cabir, Trump'a içinde bir damla petrol bulunan bir hatıra hediye etti. Trump esprili dille, "Bu, gezegendeki en kaliteli petrol. Bana sadece bir damla verdiler, bu yüzden heyecanlanmıyorum" ifadesini kullandı.

Trump'tan Gazze için dikkat çeken '2-3 hafta' çıkışı! Putin ile görüşme de çok yakında

BAE İLE MİLYARLARCA DOLARLIK ANLAŞMA

Trump iş forumunda yaptığı konuşmada, "Suudi Arabistan, BAE ve Katar'a gelmek benim için çok önemliydi. Çünkü her şeyden önce kişisel ilişkiler söz konusuydu" dedi. ABD'nin Suudi Arabistan, Katar ve BAE ile "büyük dostlukları" olduğunu söyleyen Trump, selefi Joe Biden yönetimini hedef alarak, "ABD son 4 yıldır BAE'de yok" ifadelerini kullandı.

Trump'tan Gazze için dikkat çeken '2-3 hafta' çıkışı! Putin ile görüşme de çok yakında

Trump ayrıca, BAE'nin ABD'ye yaptığı 1.4 milyar dolarlık yatırım sözünde de büyük ilerleme sağlandığını söyledi. Trump, ABD ile BAE'nin, BAE'nin ABD'li şirketlerden dünyanın en gelişmiş yapay zeka yarı iletkenlerinden bazılarını satın alması için "bir yol oluşturma konusunda anlaştıklarını" söyledi. Trump, "Bu, milyarlarca dolarlık iş sağlayacak ve BAE'nin yapay zeka alanında gerçekten önemli bir oyuncu olma planlarını hızlandıracak" şeklinde konuştu.

ÇİN İLE ANLAŞMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Trump ayrıca İngiltere ve Çin ile ticaret anlaşmalarına vardığını belirterek, "Çin anlaşması üzerinde çalışma devam ediyor. Çin bunu çok istiyordu" dedi. ABD yetkililerin yakında ülkelere ticaret anlaşmaları için mektup göndereceğini belirten Trump, "Esasen diğer ülkelere ABD'de iş yapmak için ne kadar ödeme yapacaklarını söyleyeceğiz" dedi.

Trump'tan Gazze için dikkat çeken '2-3 hafta' çıkışı! Putin ile görüşme de çok yakında

İRAN İLE NÜKLEER MÜZAKERELERİ

Trump ayrıca, İran'ın nükleer programı konusundaki anlaşmazlığın çözümünün bir şekilde çözüleceğini belirtti. Çözümün güzel bir şekilde bir anlaşma yoluyla ya da aksi yönde askeri eylemle çözülebileceğini ima eden Trump, "Onlarla görüşüyoruz, çok yol kat ettiklerini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Trump'tan Gazze için dikkat çeken '2-3 hafta' çıkışı! Putin ile görüşme de çok yakında
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da Rusya-Ukrayna görüşmeleri: Türkiye ve ABD barış için çabalıyor
Sular duruldu derken Hindistan'dan Pakistan'a gözdağı: Operasyon bitmedi bu fragmandı

Sıkça Sorulan Sorular

ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'ye gelecek mi?
Bu hafta Orta Doğu turuna çıkan Donald Trump, birkaç kez Türkiye'ye gelebileceğini ifade etti. Fakat bugün 11. kez dede olan Trump, ABD'ye dönme kararı aldı.
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.