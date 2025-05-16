Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 11 Mayıs'ta teklif ettiği İstanbul'da barış masası bugün yeniden kuruluyor. Dün yapılması beklenen görüşmeler, iki tarafın da birbirini suçlamasıyla gerçekleşemedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ankara'ya geldi fakat Rus lider Vladimir Putin'in Türkiye'ye gelmemesi nedeniyle İstanbul'a geçmeyeceğini belirtti. İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleşecek görüşmelere Rus ve Ukrayna heyetleri katılacak. Ayrıca ABD, Ukrayna, Türkiye ve Rusya, Ukrayna, Türkiye arasında üçlü görüşmeler yapılması bekleniyor.

İşte Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinde yaşanan son dakika gelişmeleri: