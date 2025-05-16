İSTANBUL'DA RUSYA-UKRAYNA BARIŞ GÖRÜŞMELERİ
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 11 Mayıs'ta teklif ettiği İstanbul'da barış masası bugün yeniden kuruluyor. Dün yapılması beklenen görüşmeler, iki tarafın da birbirini suçlamasıyla gerçekleşemedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ankara'ya geldi fakat Rus lider Vladimir Putin'in Türkiye'ye gelmemesi nedeniyle İstanbul'a geçmeyeceğini belirtti. İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleşecek görüşmelere Rus ve Ukrayna heyetleri katılacak. Ayrıca ABD, Ukrayna, Türkiye ve Rusya, Ukrayna, Türkiye arasında üçlü görüşmeler yapılması bekleniyor.
İşte Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinde yaşanan son dakika gelişmeleri:
RUSYA-UKRAYNA HEYETLERİ İÇİN 3'LÜ TOPLANTILAR
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye, Ukrayna, Rusya ve ABD arasında bugün gerçekleşecek toplantıların programı belli oldu. Bakanlık kaynakları saat 10:45'te Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Türkiye-ABD-Ukrayna Üçlü Toplantısı gerçekleştirileceğini bildirdi. Bu toplantının ardından Dolmabahçe'de saat 12:30'da Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı'nın yapılacağı kaydedildi.