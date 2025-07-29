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 | Berrak Arıcan

ABD'deki kanlı gökdelen saldırısının tanıkları dehşeti anlattı: 11 Eylül'ü hatırlattı

ABD'nin New York şehrinde bulunan Manhattan bölgesindeki bir gökdelende silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırgan 4 kişiyi öldürdü. Dehşet anlarını ise görgü tanıkları anlattı.

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KAYNAK:
NBC News
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 11:06
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 11:08

New York'un bölgesinde çok sayıda finans şirketinin bulunduğu 345 Park Avenue binasına silahlı saldırı düzenlendi. Amerikan Ulusal Futbol Ligi genel merkezine de ev sahipliği yapan gökdelende yaşanan dehşeti görgü tanıkları anlattı.

ABD'deki kanlı gökdelen saldırısının tanıkları dehşeti anlattı: 11 Eylül'ü hatırlattı

MASALARIN ARKASINA SAKLANDIK

Uzun namlulu AR-15 model tüfek taşıyan saldırganın 4 kişiyi öldürdüğü saldırıda gökdelende bulunan Jessica Chen, silah sesleri geldiğinde 2. katta yaklaşık 150 kişiyle beraber bir sunum izlediğini söyledi. NBC News'e o anları anlatan Chen, art arda çok sayıda silah sesi duymalarının konferans odasına girip, masaların arkasına saklandıklarını anlattı.

ABD'deki kanlı gökdelen saldırısının tanıkları dehşeti anlattı: 11 Eylül'ü hatırlattı

Chen, “Bence hepimiz için çok açık olan şey, çoğumuzun genç olduğuydu. Çoğumuz ilkokuldayken böyle bir durumunda ne yapılması gerektiğine dair eğitim almıştık. Maalesef buna hazırlıklıydık.” dedi.

ABD'deki kanlı gökdelen saldırısının tanıkları dehşeti anlattı: 11 Eylül'ü hatırlattı

BAZILARI SADECE PERDE ARKASINA GİREBİLDİ

Gökdelendeki dehşet anlarını, “Biz büyük ekranın arkasına saklandık. Birçok kişi yere yatmıştı. Masaları devirdik ve onlarla siper aldık. Odaya biraz daha geç gelenlerse, ne yazık ki, sadece perdeleri üzerlerine çekmek zorunda kaldı.” ifadeleriyle anlattı. O sırada birçok kişinin telefonundan gelişmeleri takip ettiğini ve sevdikleriyle iletişim kurmaya çalıştığını da belirten Chen, “Aileme onları sevdiğimi yazdım. Hayatımdaki iyi insanlara onları sevdiğimi mesaj attım.” dedi.

Polis, saldırganın 33. katta olduğunu doğruladıktan sonra konferans odasındaki insanların sırayla binadan çıkmasını sağladı.

ABD'deki kanlı gökdelen saldırısının tanıkları dehşeti anlattı: 11 Eylül'ü hatırlattı

11 EYLÜL'Ü HATIRLATTI

Kathleen Benanti ise 2001 yılında 11 Eylül saldırılarını yaşadığını bu yüzden Travma Sonrası Stres Bozukluğu yaşadığını belirterek şunları anlattı:

''Bazı insanlar içeri koşarak geldi ve sokakta insanların bağırdığını, bir silahlı saldırgan olduğunu söylediler. 11 Eylül'ü yaşadım ve tüm görüntüler/sesler bana o günü hatırlattı."

ABD'deki kanlı gökdelen saldırısının tanıkları dehşeti anlattı: 11 Eylül'ü hatırlattı

NEW YORK'TA GÖKDELEN SALDIRISI

New York şehrinin Manhattan’da yer alan 345 Park Avenue adresinde dün akşam saatlerinde silahlı saldırı paniği yaşandı. AR-15 tipi saldırı tüfeğiyle donanmış bir saldırganın gökdelende dehşet saçtığı olayda 4 kişi hayatını kaybetti. Saldırganın polisle kısa süreli temasın ardından 33. katta silahla vurularak etkisiz hale getirildiği belirtildi.

ABD'deki kanlı gökdelen saldırısının tanıkları dehşeti anlattı: 11 Eylül'ü hatırlattı

SALDIRGAN KİM?

Silahlı saldırının faili olarak 27 yaşındaki Shane Tamura tespit edildi. Shane Tamura, aslen Hawaii doğumlu ve daha sonra Las Vegas’a taşınmış. Sosyal medyada yayılan kimlik kartlarına göre Tamura, 14 Haziran 2022’de verilmiş ve beş yıl geçerliliği olan gizli silah taşıma ruhsatına sahipti.

ABD'deki kanlı gökdelen saldırısının tanıkları dehşeti anlattı: 11 Eylül'ü hatırlattı

Ayrıca süresi dolmuş özel dedektif lisansına da sahip olduğu ortaya çıktı.

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ETİKETLER
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#Kahramanlar
#Dünya
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