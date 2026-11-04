ABD'deki seçimde Trump'ın yenilgisinin ardından İspanya lideri Sanchez'den dikkat çeken sözler

ABD'deki ara seçimlerde Başkan Trump'ın tarafı Cumhuriyetçiler hem Senato'da hem de Temsilciler Meclisi'nde Demokratların gerisinde kaldı. Trump büyük bir yenilgiye uğradı. Bu durumun ardından İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in yaptığı paylaşım dikkat çekti.

''ABD HALKI NEFRETE KARŞI OY KULLANDI''

Trump'ın Avrupa'daki en sert eleştirmeni olarak bilinen İspanyol Başbakan, "ABD halkı, toplumu yoksullaştıran politikalara karşı oy kullandı. Nefrete karşı. Cinsiyetçiliğe karşı. İklim değişikliği inkarına ve elitlerin ayrıcalıklarına karşı" ifadelerini kullandı.

''YAKINDA İSPANYA'DA DA OLACAK''

İspanya'da ay sonunda yapılacak genel seçimlerinde bir dönem daha görevde kalmak için zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya olan Sanchez muhalefete seslenerek, "Bu, Brezilya'da oldu. Az önce ABD'de de oldu ve yakında İspanya'da da olacak. Feijoo ve Abascal'ın binmeye çalıştığı aşırı sağcı dalga artık büyümüyor, çöküyor" ifadelerini kullandı.

https://x.com/sanchezcastejon/status/2117900193706147987

ABD SEÇİMLERİ SON DURUM

ABD'de 2026 Kongre ara seçimlerinde Senato'da Demokratlar seçime konu koltukların 20'sini, Cumhuriyetçiler ise 12'sini aldı.

Associated Press (AP) ajansının açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, sandıkların kapandığı eyaletlerde Senato yarışının kazananları belli oldu.

Senato'da seçime konu koltuklardan 20'sini Demokratların, 12'sini Cumhuriyetçilerin almasıyla, Demokratlar 54, Cumhuriyetçiler 43 sandalyeye ulaştı.

Seçimlerde 7 sandalyeyi Cumhuriyetçilerin elinden alan Demokratlar, Senato'da çoğunluğu sağlamış oldu.