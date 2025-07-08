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 | Berrak Arıcan

ABD'deki sel felaketinde can kaybı 100'ü aştı

ABD'nin Teksas eyaletinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 104'e yükseldi. Can kaybının en çok yaşandığı bölgenin Kerr olduğu belirtildi.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.07.2025
saat ikonu 09:41
|
GÜNCELLEME:
08.07.2025
saat ikonu 09:41

ABD’nin eyaleti, geçtiğimiz günlerde meydana gelen şiddetli yağışların ardından büyük bir sel felaketiyle karşı karşıya kaldı. Yetkililerin, 4 Temmuz'dan bu yana yaptığı her açıklamada biraz daha arttı. Son olarak hayatını kaybedenlerin sayısının 104'e yükseldiği belirtildi. Ayrıca arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

ABD'deki sel felaketinde can kaybı 100'ü aştı

EN ÇOK KAYIP KERR BÖLGESİNDE

Yetkililer, sellerde can kaybının en çok Kerr bölgesinde yaşandığını ifade ederek, burada 28'i çocuk 84 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

ABD'deki sel felaketinde can kaybı 100'ü aştı

ABD'nin güney eyaleti Texas'ta 4 Temmuz'da aniden başlayan şiddetli yağışlar sonucu Kerr bölgesindeki Guadalupe Nehri taşarak sele yol açmıştı.

ABD'deki sel felaketinde can kaybı 100'ü aştı

AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

Texas Valisi Gregg Abbott, X hesabından yaptığı paylaşımda, yıkıcı sellerle mücadele için tüm kaynakları seferber ettiklerini belirtirken, yerel yetkililer, afet bölgesinde 50 bine yakın kişi bulunduğunu, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirmişti.

ABD'deki sel felaketinde can kaybı 100'ü aştı

ABD Başkanı Donald Trump, yaşanan felaketi nedeniyle Kerr ilçesini afet bölgesi ilan etmişti.

ABD'deki sel felaketinde can kaybı 100'ü aştı

Eyaletin Cumhuriyetçi yerel yetkilileri, Başkan Trump'ın tasarruf politikaları kapsamında bütçesini kıstığı Ulusal Hava Durumu Servisini (NWS), öncesinde yeterli uyarı ve doğru tahminlerde bulunamamakla eleştirmişti.

ABD'deki sel felaketinde can kaybı 100'ü aştı
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ETİKETLER
#yağmur
#sel
#can kaybı
#texas
#felaket
#Kerr Bölgesi
#Arac Kurtarma
#Dünya
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