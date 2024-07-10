ABD'deki Türklerden Joe Biden'a mektup: Dezenformasyon kampanyalarına tepki gösterildi

10 Temmuz 2024 09:08 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 09:12

Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC), bazı Temsilciler Meclisi üyelerinin Türkiye ile ilgili yürüttüğü dezenformasyon kampanyasına karşılık ABD Başkanı Joe Biden'a bir mektup yolladı. Mektup, ABD vatandaşları ve TASC üyeleri tarafından yazıldı. Temsilciler Meclisi üyeleri Christopher Smith ve Lloyd Doggett'in bazı üyeleri yanlış yönlendirerek bir mektup hazırlattığının belirtildiği mektupta, 300'den fazla üyenin bu dezenformasyon kampanyasına katılmadığına dikkat çekildi.

Ayrıca, Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi üyesi olan Türkiye'nin NATO'nun ikinci en büyük ordusuna sahip olduğunun altı çizilen mektupta, Türkiye'nin insani yardım misyonlarında öncü rol oynadığı ve dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke olduğu ifade edildi.

FETÖ ÇARPITMALARINA TEPKİ

Smith'in FETÖ üyelerine yönelik ceza davalarını da çarpıtarak yansıttığı aktarılan mektupta, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin neden olduğu yıkıma vurgu yapıldı. Mektupta, "Amerikan halkı için 6 Ocak Kongre baskını neyse, Türk halkı için de 15 Temmuz aynı şeydir" ifadelerine yer verildi.

ABD'nin de FETÖ'nün darbe girişimini kınadığı anımsatılan mektupta, Smith'in mektubunun FETÖ destekçileri tarafından hazırlandığı vurgulandı. Mektupta, FETÖ'nün ABD demokrasisi için "tehlikeli madde" olduğuna, ABD'de hala bazı okullarının kapatılmamasının insanların istismar edilmesine yol açtığına işaret edildi.

Türk-Amerikan toplumunun FETÖ'nün Yahudi karşıtlığı dahil tüm faaliyet ve görüşlerini kınadığı belirtilen mektupta, "İtidalli davranma ve gerekli incelemenin yapılması çağrısında bulunuyoruz. Hiçbir Temsilciler Meclisi üyesi ya da ABD lideri, Gülen Kültü'nün çarpık yolundan gitmek zorunda hissetmemeli." ifadeleri kullanıldı.