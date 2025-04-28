ABD'deki üniversitede silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde bulunan Elizabeth City State Üniversitesi'nde Viking Festivali kana bulandı. Festivalin kapanışı öncesinde düzenlenen 'Yard Fest' etkinliği sırasında silahlı saldırı düzenlendi.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 6 KİŞİ YARALANDI

Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Ölen kişinin öğrenci olmadığı, yaralıların hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Kolluk kuvvetlerine yapılan ihbar sonrası kampüs geçici olarak kapatıldı. Olaya yönelik soruşturma başlatıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, "Üniversite bu anlamsız eylemden dolayı derin bir üzüntü duymakta" denildi.