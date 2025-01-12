ABD'deki yangınlarda dikkat çeken mahkum detayı!

12 Ocak 2025 21:59 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 23:14

ABD'deki yangınlar devam ederken, mahkumların yangın söndürme çalışmalarına yardım ettiği görüldü. California Ceza İnfaz ve Rehabilitasyon Dairesi, cuma günü itibarıyla yaklaşık bin mahkumun yangınları söndürmek için çalıştığını paylaştı. İşte detaylar…

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye'nin 2025'te listede sıralaması değişti

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye'nin 2025'te listede sıralaması değişti

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) California​ eyaletindeki orman yangınları​ devam ederken, mahkumlar​ yangın söndürme çalışmalarına yardım ediyor. Los Angeles​ County Denetim Kurulu Başkanı Kathryn Barger, 20 Ocakta göreve başlayacak olan seçilmiş Başkan Donald Trump'a bir mektup göndererek bölgeyi ziyaret etmesi için davet ettiğini açıkladı.

ABD​'nin California eyaletinde yer alan Los Angeles'ta orman yangınları devam ediyor. Yangınlarda 10 binden fazla yapı hasar görürken, yangının verdiği hasar havadan görüntülendi. Yetkililer, Hurst yangınının 799 dönümlük alanda yüzde 89 oranında, Palisades yangınının 23 bin 707 dönümlük alanda yüzde 11 oranında, Eaton yangınının 14 bin 117 dönümlük alanda yüzde 27 oranında kontrol altına alındığını açıkladı.

16 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tahliye emirleri altındaki kişi sayısı azalmış olmasına rağmen hala 105 bin kişi tahliye emri altında, 87 bin kişi ise tahliye uyarısı altında bulunuyor. Yetkililer, Los Angeles County sınırları içinde 16 kişinin kayıp olduğuna dair ihbarlar alındığını açıkladı. Yangınlarda şu ana kadar 16 kişi ise hayatını kaybetti.

1000 MAHKUM YANGIN SÖNDÜRME EKİBİNDE

Los Angeles'taki şiddetli orman yangınlarında gece gündüz çalışan itfaiyecilerin yanında mahkumların da çalıştığı açıklandı. California Ceza İnfaz ve Rehabilitasyon Dairesi, cuma günü itibarıyla yaklaşık bin mahkumun yangınları söndürmek için çalıştığını söyledi.

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, düzenlediği basın toplantısında 13 binden fazla kişinin şimdiye kadar 6 milyon dolardan fazla bağışta bulunduğunu, bunun da orman yangınlarından etkilenen Los Angeles sakinlerini destekleyeceğini belirtti.

“DURUM CİDDİ”

Los Angeles Bölgesi İtfaiye Şefi Anthony Marrone, bölgedeki yangın tehdidinin kuvvetli rüzgarlar ve "kritik hava şartlarının çarşamba gününe kadar devam edeceği" gerekçesiyle hala "çok yüksek" olduğunu açıkladı. Marrone, ekiplerin yangınları kontrol altına almak için büyük bir çaba gösterdiğini ancak koşulların durumun ciddiyetini artırdığını belirtti.

ÖNLEMLER ARTIRILDI

Los Angeles Şerifi Robert Luna, yangın bölgelerinde tutuklananların yerel halktan olmadığını ve bölgede "hiçbir işleri olmadığını" ifade etti. Şerif, yangın bölgelerindeki güvenlik tehditlerine karşı önlemlerin artırıldığını söyledi.

Los Angeles Emniyet Müdürü Jim McDonnell, tahliye edilen sakinlerin evcil hayvanlarını ve ilaçlarını almak için başlangıçta sınırlı erişime izin verildiğini ancak bu talebin yoğunluğu nedeniyle uygulamanın bugün askıya alındığını açıkladı. McDonnell, güvenlik ve lojistik sorunlarının devam ettiğini vurguladı.

California Demokrat Parti Senatörü Alex Padilla, devam eden orman yangınlarıyla mücadeleyi güçlendirmek için tüm ülkenin California'nın arkasında birleşmesi gerektiği çağrısında bulundu.

Los Angeles İlçe İtfaiye Şefi Anthony Marrone, düzenlediği basın toplantısında, "Aldığım tüm raporlar, Los Angeles ilçe su sisteminin hazır olduğunu ve orman yangınıyla mücadelede bize yardımcı olmaya hazır olacağını gösteriyor" ifadelerini kullanarak, Cal Fire tarafından daha önce talep edilen 70 su tankerinin ulaştığını belirtti.