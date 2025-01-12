Orta Doğu'da bölgesel güç dengeleri değişti! ABD'nin yeni hedefi: İran'a demokrasi!

12 Ocak 2025 11:30 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 11:51

ABD'de 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturacak Donald Trump'ın hedefleri arasında İran var. Trump'ın atadığı Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg, Paris'teki bir etkinlikte, 'İran'ı daha demokratik bir ülkeye dönüştürme için' fırsat doğduğunu, bunun 'kaçırılmaması gereken bir fırsat' olduğunu söyledi.

Donald Trump'ın Ukrayna​ Özel Temsilcisi olarak görevlendirdiği Keith Kellogg, Fransa'nın başkenti Paris​'te düzenlenen bir etkinlikte dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kellogg, ''Dünyanın İran​'ı daha demokratik bir ülkeye dönüştürmek için maksimum baskı politikasına geri dönmesi gerektiğini' söyledi. Bu politikanın sadece askeri güçle değil, ekonomik ve diplomatik araçlarla desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

DÜNYAYA ÇAĞRI: İRAN FIRSATI KAÇMAMALI

Donald Trump​'ın da daha önceki başkanlık sürecinde izlediği İran politikasını hatırlatan Kellogg, İran ekonomisini çökertmeyi hedefleyen politikaya geri dönme sözü verdi. Trump'ın bu stratejiyle, İran'ın nükleer, balistik füze programlarını ve bölgesel faaliyetlerini müzakere masasına getirmeyi hedeflediğini ifade eden Kellogg, "İran'ı daha iyi bir geleceğe taşımamıza olanak veren bir fırsat var, ancak bu fırsat sonsuza dek süremez" diyerek çağrıda bulundu.

Jerusalem Post'un haberine göre, Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg'un, Paris'teki İran Ulusal Direniş Konseyi (NCRI) etkinliğine katılımı, grubun yeni ABD yönetimiyle bağlantı kurma çabalarından biri olarak yorumlandı.

''İRAN İÇİN BÖLGESEL GÜÇ DENGELERİ DEĞİŞTİ''

NCRI lideri Maryam Rajavi, Paris'in banliyölerinden Auvers-sur-Oise'daki etkinlikte yaptığı konuşmada, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın düşüşü ve Hizbullah'ın aldığı "ezici darbe" ile İran rejimi için bölgesel güç dengelerinin değiştiğini belirtti.

Rajavi, "Batılı hükümetlerin geçmişteki politikalarını terk ederek bu kez İran halkının yanında durma zamanı gelmiştir," dedi. NCRI, sık sık Fransa’da büyük çaplı etkinlikler düzenleyerek, İran rejimine karşı eleştirilerde bulunan eski ABD, Avrupa ve Arap yetkililerin desteğini almaktadır.

İRAN'DAN JET HIZINDA TEPKİ

Kellogg'un bu açıklamalarına ise İran'dan jet hızında cevap geldi. İran Dışişleri bakanlığı, Fransa'nın bir "terörist gruba" ev sahipliği yapmasını kınayarak, bunun uluslararası hukuk ve terörle mücadele yükümlülüklerine aykırı olduğunu ifade etti.