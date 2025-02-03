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ABD'deki yolcu uçağı ve helikopter çarpışması: Ölen 67 kişiden 55'inin kalıntılarına ulaşıldı

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
03 Şubat 2025 10:44 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 10:56

ABD'de yolcu uçağıyla askeri helikopterin havada çarpışması sonucu ölen 67 kişiden 55'inin kalıntılarına ulaşıldı. Yetkililer, kimliklerinin tespit edildiğini açıkladı.

ABD'nin başkenti Washington'da geçtiğimiz hafta meydana gelen bir yolcu uçağı ile helikopter çarpışması sonucu 67 kişi hayatını kaybetti. Washington İtfaiye ve Acil Servis Hizmetleri Başkanı John Donnelly, kazada hayatını kaybedenlerin cesetlerini bulmak için Potomac Nehri'ndeki çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

ABD'de yolcu uçağı ile helikopter çarpıştı: Onlarca ceset arasında Rus sporcular da var! Ürpertici ses kaydı ortaya çıktı - 3. Resim

Kazada hayatını kaybeden 67 kişiden 55'inin kalıntılarına ulaşıldığını ve kimliklerinin tespit edildiğini duyuran Donnelly, hayatını kaybeden her vatandaşın cesedi bulunana kadar çalışmalara devam edeceklerinin altını çizdi.

HELİKOPTER VE YOLCU UÇAĞININ ÇARPIŞMASI

ABD Federal Havacılık İdaresi, yazılı açıklamayla, 29 Ocak'ta Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında American Airlines'a ait uçakla "Black Hawk" tipi askeri helikopterin çarpıştığını duyurmuştu.

ABD'de yolcu uçağı ile helikopter çarpıştı: Onlarca ceset arasında Rus sporcular da var! Ürpertici ses kaydı ortaya çıktı - 2. Resim

Başkent Washington yakınlarındaki havalimanına yakın mesafede meydana gelen kazada 60 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personelin bulunduğu askeri helikopter Potomac Nehri'ne düşmüş, yetkililer kazada kurtulan olmadığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, kazanın muhtemel sebebine ilişkin, "Helikopter, yanlış zamanda yanlış yerdeydi." şeklinde konuşmuştu.

ABD'de yolcu uçağı ile helikopter çarpıştı: Onlarca ceset arasında Rus sporcular da var! Ürpertici ses kaydı ortaya çıktı - 5. Resim

Kazanın "büyük bir trajedi" olduğunu ve önlenebilmesi gerektiğini belirten Trump, "Maalesef kazadan kurtulan olmadı." ifadesini kullanmıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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