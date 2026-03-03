Menü Kapat
TGRT Haber
Dünya
Editor
Editor
 Onur Kaya

ABD'den 15 ülkedeki vatandaşlarına seyahat uyarısı: Derhal terk edin

ABD, İsrail ile birlikte İran'a saldırı başlattı. Tahran, ABD'nin Orta Doğu'daki üslerini hedef alarak misilleme yaptı. İran'ın saldırıları üzerine alarma geçen ABD Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki 15 ülkede bulunan vatandaşları için acil tahliye uyarısında bulundu.

ABD'den 15 ülkedeki vatandaşlarına seyahat uyarısı: Derhal terk edin
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.03.2026
01:34
|
GÜNCELLEME:
03.03.2026
01:42

ve 'in 'a saldırılarıyla savaş alanına döndü. Saldırılarda dini lider Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkilisi ve vatandaşını kaybeden İran, hem İsrail'e hem de ABD'nin Orta Doğu'daki üslerine füze saldırılarıyla karşılık verdi.

HABERİN ÖZETİ

ABD'den 15 ülkedeki vatandaşlarına seyahat uyarısı: Derhal terk edin

ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'daki 15 ülkeye yönelik artan güvenlik riskleri nedeniyle Amerikan vatandaşlarına derhal bölgeden ayrılmaları çağrısında bulunan bir seyahat uyarısı yayımladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, artan güvenlik riskleri nedeniyle Orta Doğu'daki 15 ülkeye seyahat uyarısı yayımladı.
Amerikan vatandaşlarına söz konusu ülkelerden ticari veya sivil imkanlarla derhal ayrılmaları çağrısı yapıldı.
Bölgedeki güvenlik durumunun hızla kötüleşebileceği ve ani gelişmeler yaşanabileceği vurgulandı.
Uyarı, ABD-İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleriyle tırmanan çatışmalar sonrası geldi.
Çatışmalarda İran lideri Hamaney dahil üst düzey yetkililer ve 555 sivil hayatını kaybetti.
ABD VATANDAŞLARINA ACİL SEYAHAT UYARISI

İran'ın saldırılarında kayıplar veren ABD, bölgedeki vatandaşları için acil uyarı yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı, artan güvenlik riskleri nedeniyle Orta Doğu’daki 15 ülkeye yönelik yayımladı.

Bakanlık, söz konusu ülkelerde bulunan Amerikan vatandaşlarına ticari uçuşlar veya mevcut sivil ulaşım imkanlarını kullanarak derhal ülkelerden ayrılmaları çağrısında bulundu.

Açıklamada, bölgede güvenlik durumunun İran'ın saldırıları nedeniyle hızla kötüleşebileceği ve ani gelişmeler yaşanabileceği vurgulanarak, ABD vatandaşlarının bulundukları ülkelerde kalmaya devam etmeleri halinde ciddi risklerle karşı karşıya kalabilecekleri vurgulandı.

ABD'den 15 ülkedeki vatandaşlarına seyahat uyarısı: Derhal terk edin

SEYAHAT UYARISI YAPILAN ÜLKELER

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın tahliye çağrısı yaptığı ülkeler şöyle:

Bahreyn
Mısır
İran
Irak
İsrail
Filistin
Ürdün
Kuveyt
Lübnan
Umman
Katar
Suudi Arabistan
Suriye
Birleşik Arap Emirlikleri
Yemen

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

