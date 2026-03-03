ABD'den 15 ülkedeki vatandaşlarına seyahat uyarısı: Derhal terk edin

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla Orta Doğu savaş alanına döndü. Saldırılarda dini lider Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkilisi ve vatandaşını kaybeden İran, hem İsrail'e hem de ABD'nin Orta Doğu'daki üslerine füze saldırılarıyla karşılık verdi.

ABD VATANDAŞLARINA ACİL SEYAHAT UYARISI

İran'ın saldırılarında kayıplar veren ABD, bölgedeki vatandaşları için acil uyarı yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı, artan güvenlik riskleri nedeniyle Orta Doğu’daki 15 ülkeye yönelik seyahat uyarısı yayımladı.

Bakanlık, söz konusu ülkelerde bulunan Amerikan vatandaşlarına ticari uçuşlar veya mevcut sivil ulaşım imkanlarını kullanarak derhal ülkelerden ayrılmaları çağrısında bulundu.

Açıklamada, bölgede güvenlik durumunun İran'ın saldırıları nedeniyle hızla kötüleşebileceği ve ani gelişmeler yaşanabileceği vurgulanarak, ABD vatandaşlarının bulundukları ülkelerde kalmaya devam etmeleri halinde ciddi risklerle karşı karşıya kalabilecekleri vurgulandı.

SEYAHAT UYARISI YAPILAN ÜLKELER

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın tahliye çağrısı yaptığı ülkeler şöyle:

Bahreyn

Mısır

İran

Irak

İsrail

Filistin

Ürdün

Kuveyt

Lübnan

Umman

Katar

Suudi Arabistan

Suriye

Birleşik Arap Emirlikleri

Yemen

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.