Tgrt Haber
Haberler>Dünya>ABD’den Filistinliler için 100 milyon dolarlık ek yardım

ABD’den Filistinliler için 100 milyon dolarlık ek yardım

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
11 Temmuz 2024 16:45 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 16:46
ABD’den Filistinliler için 100 milyon dolarlık ek yardım

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID), Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki Filistinlilere 100 milyon dolarlık ek yardım sağlanacağını duyurdu.

İşgalci İsrail’e soykırımın ilk gününden itibaren milyonlarca dolarlık askeri destek sağlayan ABD'den dikkat çeken bir açıklama geldi. 

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi ve Batı Şeria’daki Filistinlilere 100 milyon dolarlık ek yardım sağlanacağı belirtildi.

Bu fonun Birleşmiş Milletler’e bağlı Dünya Gıda Programı'nı (WFP) destekleyeceği ve Gazze Şeridi’nde hayati öneme sahip insani yardımların güvenli ve etkin bir şekilde ulaştırılabilmesi için lojistik destek sağlanacağı vurgulandı.

TOPLAM YARDIM MİKTARI 774 MİLYON DOLARI AŞTI

USAID, bu ek fonla birlikte savaşın başlangıcından bu yana ABD’nin Filistinlilere yaptığı toplam yardımın 774 milyon doları aştığını açıkladı.

İlgili Haberler

 

 

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...