ABD’den Filistinliler için 100 milyon dolarlık ek yardım

11 Temmuz 2024 16:45 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 16:46

İsrail'in serbest bıraktığı Filistinliden yürek yakan sözler: Esirlerin sadece Allah'ı var

İsrail'in serbest bıraktığı Filistinliden yürek yakan sözler: Esirlerin sadece Allah'ı var

İşgalci İsrail’e soykırımın ilk gününden itibaren milyonlarca dolarlık askeri destek sağlayan ABD'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi ve Batı Şeria’daki Filistinlilere 100 milyon dolarlık ek yardım sağlanacağı belirtildi.

Bu fonun Birleşmiş Milletler’e bağlı Dünya Gıda Programı'nı (WFP) destekleyeceği ve Gazze Şeridi’nde hayati öneme sahip insani yardımların güvenli ve etkin bir şekilde ulaştırılabilmesi için lojistik destek sağlanacağı vurgulandı.

TOPLAM YARDIM MİKTARI 774 MİLYON DOLARI AŞTI

USAID, bu ek fonla birlikte savaşın başlangıcından bu yana ABD’nin Filistinlilere yaptığı toplam yardımın 774 milyon doları aştığını açıkladı.