ABD'den İran'a İsrail uyarısı: Hataya düşme!

27 Ekim 2024 11:14 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 11:27

İsrail'in misilleme saldırısının ardından İran, karşılık vereceğini duyurdu. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın açıklamalarının ardından ABD'den uyarı geldi. ABD Savunma Bakanı Llyod Austin, İran'a yaptığı uyarısında, ''karşılık verme hatasına düşülmemeli'' ifadelerini kullandı.

İran, İsrail'e karşılık verecek mi? İşaret edilen tarih her şeyi ortaya çıkardı

İran, İsrail'e karşılık verecek mi? İşaret edilen tarih her şeyi ortaya çıkardı

İsrail'in İran​'da birçok noktaya saldırılar düzenlemesi Orta Doğu'da tansiyonu yükselten hamlelerden biri oldu. İsrail'in saldırısının ardından İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan​, İsrail'in ülkesine saldırısına "tedbir ve zekayla karşılık vereceklerini" belirtti. Pezeşkiyan'ın açıklamalarının ardından ABD'den uyarı mesajı geldi.

''İRAN HATAYA DÜŞMEMELİ''

ABD Savunma Bakanı Llyod Austin, İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ABD'li bakan, bölgedeki gerilimi azaltma fırsatlarını vurguladığını söylediği açıklamasında İran'a da şu mesajı iletti:

''İran, İsrail'in saldırılarına karşılık verme hatasına düşmemeli, bu da karşılıklı saldırıların sonunu getirmeli.''

ABD'li bakan açıklamalarında, İran ile İsrail arasındaki karşılıklı saldırıların artık sona ermesi gerektiği vurgusu da yaptı.

MESUD PEZEŞKİYAN'IN 'KARŞILIK' AÇIKLAMASI

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in ülkesine saldırısına "tedbir ve zekayla karşılık vereceklerini" belirtti. Pezeşkiyan, İsrail'in İran'a saldırısına ilişkin X sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Mesajında, saldırıda ordu mensubu askerlerin hayatını kaybetmesinden dolayı ailelerine ve İran halkına başsağlığı dileyen Pezeşkiyan, "İran düşmanları, bu cesur insanların, topraklarını korkusuzca savunduklarını ve her türlü aptallığa da tedbir ve zekayla karşılık vereceklerini bilsin." ifadelerini kullandı.

İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRISI

İsrail, İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırılarına "misilleme" olarak İran'daki askeri hedeflere saldırı düzenlediğini açıkladı.

İran, Tahran ve ülkenin batısındaki Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaların hedef alındığını ve hava savunma sistemlerinin saldırılara "başarıyla" karşı koyduğunu ancak bazı noktalarda "sınırlı hasar" meydana geldiğini duyurdu.

İsrail, saldırının "başarıyla" tamamlandığını açıkladı.

İran ordusundan yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda 4 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.