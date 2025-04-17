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 | Berrak Arican

ABD'den İran'a senelerce bilgi sızdırdı! Yakayı ele verince her şeyi itiraf etti

ABD'nin Virginia eyaletinde İran'a bilgi sızdıran bir casus yakayı ele verdi ve yaptıklarını itiraf etti. 42 yaşındaki Abouzar Rahmati’nin, ABD'deki havacılık ve enerji sektörlerinden hassas bilgileri İran’a aktardığı ortaya çıktı.

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ABD'den İran'a senelerce bilgi sızdırdı! Yakayı ele verince her şeyi itiraf etti
KAYNAK:
Berrak Arıcan Bas
|
GİRİŞ:
17.04.2025
saat ikonu 15:53
|
GÜNCELLEME:
17.04.2025
saat ikonu 15:53

ABD vatandaşı olan 42 yaşındaki Abouza Rahmati'nin, İran hükümeti adına casusluk yaptığı fark edildi. 2017 ile 2024 yılları arasında Federal Havacılık İdaresi'nde (FAA) yüklenici olarak çalışan Rahmati'nin bu dönem havacılık ve enerji sektörlerinden bilgiler sızdırdığı ortaya çıktı. Üstelik Rahmati'nin daha önce de İran Devrim Muhafızları Ordusu'nda (DMO) 1. Teğmen olarak görev aldığı öğrenildi.

ABD'den İran'a senelerce bilgi sızdırdı! Yakayı ele verince her şeyi itiraf etti

175 GB'LIK GİZLİ VERİ

Rahmati'nin DMO'da görev aldığını gizlediği bu şekilde ABD vatandaşlığına başvurduğu ve sonrasında ABD kurumlarında görev aldığı belirtildi. ABD Adalet Bakanlığının açıklamasına göre, Rahmati Federal Havacılık İdaresi'nde çalıştığı süre boyunca ABD hava trafiği sistemlerine dair hassas bilgilerin yer aldığı 175 GB büyüklüğünde veriyi çıkarılabilir medyada sakladı 2022 yılının nisan ayında ise bilgileri İranlı yetkililere teslim etti.

İRAN'DAKİ KARDEŞİNİ DE KULLANDI

Veriler arasında Ulusal Havacılık ve Uzay Sistemi (NAS), havaalanı radar sistemleri ve radyo frekans verileriyle ilgili dokümanlar yer alıyordu. Rahmati yalnızca havacılık değil, ABD güneş enerjisi endüstrisine dair hassas ve kamuya açık olmayan bilgilere de erişti. Bu bilgileri hem İran’daki yetkililere doğrudan sağladı hem de İran’da yaşayan kardeşi aracılığıyla iletti.

ABD'den İran'a senelerce bilgi sızdırdı! Yakayı ele verince her şeyi itiraf etti

'YABANCI HÜKÜMETİN AJANI'

Adalet Bakanlığı, Rahmati'nin İran Bilim ve Teknolojiden Sorumlu Başkan Yardımcısı ofisiyle doğrudan bağlantılı çalıştığını da doğruladı.

Eski bir İran yetkilisiyle temasa geçen Rahmati'nin 2017 yılında 4 ay boyunca İran'da kaldığı da ortaya çıktı.

Abouzar Rahmati, “yabancı bir hükümetin ajanı olarak hareket etmek” suçlamasından en fazla 10 yıl, “komplo kurmak” suçlamasından ise 5 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya. Sanığın cezası 26 Ağustos'ta açıklanacak.

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