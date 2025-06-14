ABD'den İran'a 'üstü kapalı' tehdit:

ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, İran’ın füze saldırıları sonrası sosyal medya platformu X üzerinden açıklamalarda bulundu.

İsrail’e verdiği açık destekle tanınan Huckabee, açıklamasında, "Eğer biri size ‘İsrail ABD’nin meselesi değil’ derse, İsrail’de yaşayan 700.000 Amerikalıyı hatırlayın. Bu sayı, bir Kongre seçim bölgesine denk geliyor. Meksika hariç, dünyada hiçbir ülkede bu kadar çok Amerikalı yaşamıyor. İran’ın saldırısı yalnızca İsrail’i değil, burada yaşayan Amerikalı yurttaşlarınızı da hedef alıyor." ifadelerine yer verdi.