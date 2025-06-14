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 | Banu İriç

İran’ın füzelerine ABD müdahalesi: İsrail’e yardım ortaya çıktı

İran’ın İsrail’e yönelik füze saldırıları sonrası bölgede tansiyon yükselirken, ABD’nin savunma sürecine müdahil olduğu ortaya çıktı. Amerikan güçlerinin, İran füzelerinin etkisiz hale getirilmesinde İsrail’e destek verdiği doğrulandı.

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İran’ın füzelerine ABD müdahalesi: İsrail’e yardım ortaya çıktı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.06.2025
saat ikonu 00:16
|
GÜNCELLEME:
14.06.2025
saat ikonu 00:21

İran’ın İsrail’e yönelik saldırısında fırlattığı füzelerin etkisiz hale getirilmesinde ABD’nin aktif rol oynadığı bildirildi. Amerikan medyasından Axios’un, adı açıklanmayan bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberine göre, bölgede konuşlu Amerikan kuvvetleri İsrail’in savunma çabalarına destek verdi.

İran’ın füzelerine ABD müdahalesi: İsrail’e yardım ortaya çıktı

ABD ORDUSU İSRAİL'E YARDIM EDİYOR

Haberde, ABD ordusunun İran’dan gelen füze saldırılarının önlenmesinde İsrail’e yardım ettiği ifade edilirken, destek biçimine dair ayrıntı paylaşılmadı. Benzer şekilde, Anadolu Ajansı’na konuşan ve kimliği açıklanmayan bir ABD’li yetkili de bu bilgiyi teyit etti. Yetkili, Amerikan unsurlarının İsrail’e nasıl yardım sağladığı konusunda detay vermedi.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Washington yönetimi daha önce yaptığı duyuruda, füze tehditlerine karşı bölgedeki askeri varlığını İsrail’e yaklaştırdığını ve bu yolla hem İsrail’e hem de bölgedeki Amerikan üslerine yönelik tehditlere karşı önlem aldığını açıklamıştı.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'a yönelik saldırılarda Amerikan unsurlarının doğrudan yer almadığını belirtmişti.

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