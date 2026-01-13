Menü Kapat
 Onur Kaya

ABD'den İran'daki vatandaşlarına acil çağrı: Derhal terk edin!

İran'daki rejim karşıtı protestolar giderek büyürken, yaşananları yakından takip eden ABD'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Daha önce göstericileri hedef alması halinde İran'ı vurmakla tehdit eden ABD, vatandaşlarına bu ülkeyi derhal terk etmeleri çağrısını yaptı.

AA
AA
|
GİRİŞ:
13.01.2026
saat ikonu 08:07
|
13.01.2026
13.01.2026
saat ikonu 08:07

ABD, ülkede devam eden gösterileri ve güvenlik risklerini gerekçe göstererek İran'daki vatandaşlarına "derhal ülkeyi terk etme" çağrısı yaptı.

İran'da artan yoksulluk ve yüksek enflasyon nedeniyle hükümet karşıtı protesto gösterileri günlerdir devam ediyor. Yüzlerce kişinin öldüğü protesto sırasında güvenlik güçleri ile göstericiler arasında gergin anlar yaşanıyor.

ABD'den İran'daki vatandaşlarına acil çağrı: Derhal terk edin!

ABD'DEN VATANDAŞLARINA ACİL ÇAĞRI

İran'daki ortam giderek kaotik bir hal alırken, ABD de yaşananlar karşısında harekete geçti. ABD'nin Tahran Sanal Büyükelçiliği tarafından yayımlanan güvenlik uyarısında, ABD vatandaşlarından Washington yönetiminin “yardımına ihtiyaç duymadan İran'dan çıkış planı yapmaları" istendi.

ABD'den İran'daki vatandaşlarına acil çağrı: Derhal terk edin!

"İRAN'DAN HEMEN AYRILIN"

Açıklamada, ülkede devam eden gösterilere ve güvenlik risklerine işaret edilerek, "İran'dan hemen ayrılın. Ayrılamıyorsanız, evinizde ya da başka bir güvenli binada emniyetli bir yere geçin." ifadeleri kullanıldı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran konusunda öncelikle diplomasiyi tercih ettiğini ancak askeri güç kullanımını da her zaman masada tuttuğunu belirtmişti.

İRAN'DAKİ OLAYLARDA BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), bugün, gösterilerin 16. gününe ilişkin yayımladığı raporda, 133'ü emniyet görevlisi ve biri savcı, 9'u 18 yaşın altında toplam 646 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 721 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti.

Protestolarda şiddet olayları ve polis müdahalesinin artmasıyla 9 Ocak'ta ülke genelinde internet kesilmişti.

#Dünya
