ABD'den İsrail'e 'Cehennem Ateşi' füzeleri! İran saldırısı için gizlice yolladılar

İsrail-İran arasındaki çatışmalar 3. gününde sürerken ABD'nin gizlice yolladığı mühimmatlar ortaya çıktı. ABD çok gizli bir şekilde İsrail'e Hellfire füzeleri teslim etti. Hellfire füzelerinin özellikleri merak edilirken CIA'nın da saldırı öncesi bilgilendirildiği belirtildi. İşte detaylar...

İsrail ve İran arasında 13 Haziran’da başlayan çatışmalar sonrası Orta Doğu’da tansiyon yükseldi. Çatışmaların 3. gününde iki ülke birbirine füze yağdırıyor. İsrail’in nükleer programı gerekçe göstererek yaptığı saldırılar öncesi ABD’den savunmaya doğrudan destek verdiği ortaya çıktı. İran ise İsrail’e destek veren ülkelerin de hedef olabileceğini belirtti.



ABD GİZLİCE YOLLADI

Gece boyunca İran, İsrail’in merkezine balistik füze fırlattı. İsrail OHAL’i 30 Haziran’a kadar uzatırken aynı şekilde füzelerle karşılık verdi. İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısından yalnızca üç gün önce, ABD yönetiminin Tel Aviv’e gizlice 300 adet Hellfire füzesi teslim ettiği iddia edildi.



Middle East Eye’a konuşan iki üst düzey ABD’li yetkiliye göre, Trump yönetimi İsrail’in İran’a yönelik operasyon planlarını önceden biliyordu. Haberde, sevkiyatın tamamen gizli yürütüldüğü vurgulandı. CIA, Nisan ve Mayıs 2025’te İsrail’in İran’daki nükleer tesislere yönelik tek taraflı saldırı planları hakkında bilgilendirildi.

HELLFİRE FÜZELERİ

AGM -114 Hellfire (Cehennem Ateşi), zırh delici kullanım için geliştirilen bir ABD füzesi. Hellfire II, 1990'ların başında geliştirilen ve birkaç çeşidi bulunan modüler bir füze sistemi.



Hellfire tipi füzeler, lazer güdümlü ve yüksek hassasiyetli mühimmatlar olarak biliniyor. Genellikle nükleer altyapıları değil, daha çok komuta merkezleri, üst düzey askeri hedefler ve bireysel suikast operasyonları için tercih ediliyor.

