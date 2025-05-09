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 | Sule Altinel

ABD'den İsrail'e tehdit: Bedelini çok ağır ödersiniz

İsrail basını, üst düzey ABD'li bir yetkilinin, Tel Aviv yönetiminin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına yanaşmazsa çok ağır bir bedel ödeyeceğini söylediğini yazdı.

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ABD'den İsrail'e tehdit: Bedelini çok ağır ödersiniz
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.05.2025
saat ikonu 04:38
|
GÜNCELLEME:
09.05.2025
saat ikonu 04:38

İsrail'in The Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleriyle ABD'li yetkililer arasında bir toplantı yapıldı.

Toplantıya katılan üst düzey bir ABD'li yetkili, İsrail'in Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının yenilenmesine ilişkin müzakerelerdeki tutumunu sert bir şekilde eleştirerek, İsrail dahil olmasa bile ABD'nin Suudi Arabistan ile bölgesel bir anlaşmaya varacağını söyledi.

"BEDELİ ÇOK AĞIR OLACAK"

Gazze'deki esirlerin şimdiye kadar savaşı sona erdirmemenin bedelini ödediğini belirten yetkili, "Sadece esirler için değil, anlaşma yapmazsa İsrail için bunun bedeli çok ağır olacak." dedi.

Haberde ismi paylaşılmayan ABD'li yetkili, Husilerle yapılan ateşkes anlaşmasının sadece bir başlangıç olduğunu vurgulayarak, "İsrail aklını başına almazsa anlaşma İsrail olmadan gerçekleşecek." ifadesini kullandı.

Toplantıda yer alan İsrailli esir yakınlarının, ABD'li yetkili tarafından kullanılan ifadeleri "geleneksel olarak İsrail'i kayıtsız şartsız desteklediği düşünülen bir müttefikten gelen ton değişikliği" olarak yorumladıkları belirtildi.

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