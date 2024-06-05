ABD'den kritik karar: UCM görevlilerine ceza yolda!

05 Haziran 2024 00:23 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 00:52

İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırım davasıyla ilgili ABD Temsilciler Meclisi, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) görevlilerine yönelik yargılamanın önünü açan bir karara imza attı.

ABD Temsilciler Meclisi, UCM görevlilerini cezalandıracak yasa tasarısını onayladı. Temsilciler Meclisi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve diğer yetkililer hakkında ülkelerinin Hamas'a karşı savaşta işlenen suçlar nedeniyle tutuklama emri çıkarma kararı gerekçesiyle UCM'ye yaptırım uygulanması yönünde oy kullandı.

Cumhuriyetçiler teklifin lehine oy kullandı. Karar 247'ye 155 olarak çıktı. Demokratların geniş desteği olmadan yasanın Senato'dan geçip Biden'ın masasına geçme şansı olmadığı belirtildi.

"İZİN VEREMEYİZ"

Louisiana Cumhuriyetçilerinden Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson yaptığı açıklamada, “UCM bu eyleminden dolayı cezalandırılmalıdır. Bunun devam etmesine izin veremeyiz" dedi.

UCM'ye yaptırım uygulanması yönündeki baskı, mahkemenin İngiliz insan hakları avukatı başsavcısı Karim Khan'ın, 7 Ekim katliamındaki rolleri nedeniyle çok sayıda Hamas liderine ve bu saldırılara verdikleri yanıttan dolayı Netanyahu ve savunma bakanına yönelik suçlamalarda bulunulmasını tavsiye etmesinden sonra geldi. İsrailli liderlere yöneltilen suçlamalar arasında açlığın savaş silahı olarak kullanılması ve sivillerin kasten hedef alınması yer alıyor.