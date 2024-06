Türkiye'den turnuva öncesi sessiz prova!

04 Haziran 2024 23:56 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 00:07

EURO 2024 öncesinde İtalya ile hazırlık maçında karşılaşan Türkiye mücadeleden 0-0'lık beraberlikle sahadan ayrıldı.

Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanan maçta ilk yarı golsüz tamamlandı. Dakika 42'de Ozan Kabak sakatlanarak sahayı sedye ile terk etmek zorunda kaldı.

İkinci yarıda sakin oynanan maçta karşılıklı gol pozisyonları olsa da karşılaşma başladığı gibi golsüz 0-0 beraberlikle son buldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

19. dakikada İtalya'nın ceza sahası önünden kazandığı serbest vuruşta, topun başına Pellegrini geçti. Pellegrini'nin şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti.

24. dakikada milli takım gole yaklaştı. Hakan Çalhanoğlu'nun sol kanattan kullandığı kornerde altı pas önünde Kaan Ayhan kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarıya çıktı.

45+4. dakikada İtalya tehlikeli geldi. Pellegrini'nin sağ kanattan kullandığı kornerde ön direkte Cristante'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yan direkten döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

46' İkinci yarı başladı. Türkiye'de Oğuz Aydın'ın yerine Abdülkadir Ömür oyunda. İtalya'da ise Federico Chiesa ve Riccardo Orsolini çıktı, Mattia Zaccagni ve Andrea Cambiaso oyuna dahil oldu.

52' Dimarco'nun sol kanattan Türkiye ceza sahasına ortasıda, Retegui kale sahasının 4-5 metre gerisinden gelişine vurdu ancak top kaleci Altay'da kaldı.

54' İtalya ceza sahasının sağından Zeki Çelik'in ortasında, Kenan Yıldız uzak direkte topu voleyle kaleye göndermek istedi ancak ayağına oturmadı meşin yuvarlak Savunmaya çarpan top kale sahayı ön çizgisi üzerinde boşta kaldı. Barış Alper yükselerek kafa vuruşunu yaptı ancak topa kaleci sahip oldu.

55' Türkiye'de Yusuf Yazıcı'nın yerine Orkun Kökçü oyuna girdi.

59' Sağ kanattan Türkiye ceza sahasına yapılan ortaya Retegui arka direkte, kale sahasının bir iki metre gerisinden rövaşata yaparak vurdu ancak top üstten auta gitti.

62' İtalya'da Jorginho'nun yerine Fagioli oyuna girdi.

63' İtalya ceza sahasına sağ kanattan yapılan ortada, arka direkte Merih Demiral çapraz pozisyonda gelişine vurdu ancak kaleci Vicario topu çeldi.

67' Türkiye'de Zeki Çelik ve Kaan Ayhan'ın yerine Cenk Özkaçar ve Berat Özdemir oyuna girdi.

68' İtalya'da Retegui ve Pellegrini'nin yerine Raspadori ve Frattesi oyuna girdi.

80' Sağ kanattan Türkiye ceza sahasına yapılan ortaya Cambiaso uzak direkte düzelterek vurmak istedi ancak top göğsünden sekerek auta gitti.

82' Türkiye'de Barış Alper Yılmaz'ın yerine Semih Kılıçsoy oyuna girdi.

84' Türkiye kontra atağında Abdülkadir Ömür, rakip ceza sahasına kadar taşıdığı topu solundaki Orkun Kökçü'ye verdi ancak bu futbolcunun şutunda top savunmadan geri döndü.

85' İtalya'da Dimarco'nun yerine Riccardo Calafiori oyuna girdi.

90' Hakem maçın sonuna en az 3 dakika ekledi.

90+1' Kenan Yıldız'a faul yapan Mancini sarı kart gördü.

Maç 0-0 bitti.

MAÇTAN NOTLAR

Hazırlık maçında İtalya'ya konuk olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, Avusturya ile oynanan son hazırlık karşılaşmasına göre ilk 11'de 7 değişikliğe gitti.

Avusturya maçının başlangıç kadrosunda yer alan Uğurcan Çakır, Merih Demiral, Cenk Özkacar, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu'nun yerine İtalya karşısında Altay Bayındır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Oğuz Aydın, Yusuf Yazıcı ve Barış Alper Yılmaz ilk 11'de sahaya çıktı.

Kaan Ayhan, Mert Müldür, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız ise Avusturya maçından sonra İtalya karşısında da ilk 11'de şans buldu.

Milli takımın yedek kulübesinde de Mert Günok, Uğurcan Çakır, Merih Demiral, Samet Akaydin, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, İsmail Yüksek, Cenk Tosun, Cenk Özkacar, İrfan Can Kahveci, Berat Özdemir, Abdülkadir Ömür, Semih Kılıçsoy ve Can Uzun görev bekledi.

ARDA GÜLER VE SALİH ÖZCAN KADRODA YOK

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşan Real Madrid ile Borussia Dortmund'un kadrolarında bulunan ve A Milli Takım kampına İtalya'da katılan Arda Güler ile Salih Özcan maç kadrosunda yer almadı.

Arda ve Salih, ay-yıldızlı ekibin İtalya ile oynadığı karşılaşmayı tribünden takip etti.

Ferdi Kadıoğlu ve Yunus Akgün de tedbir amacıyla kadroya alınmadı.

BARIŞ ALPER YILMAZ FORVETTE

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya karşısında forvette Barış Alper Yılmaz'a görev verdi.

Avusturya karşılaşmasının ikinci yarısında Kerem Aktürkoğlu'nun yerine oyuna dahil olan Barış, İtalya maçında ise ay-yıldızlı ekip adına en uçta görev alan ismi oldu.

TÜRK TARAFTARLAR DA TRİBÜNDE YER ALDI

Türk taraftarlar, İtalya deplasmanında A Milli Futbol Takımı'nı yalnız bırakmadı.

Renato Dall'Ara Stadı'nda kendilerine ayrılan tribünde yerlerini alan Türk taraftarlar, milli takımı destekledi.

Ağırlıklı olarak Bologna'ya yakın kentler Venedik, Modena ve Milano'da yaşayan gurbetçi vatandaşlar, karşılaşmayı statta takip etti.

MİLLİ FUTBOLCU OZAN KABAK SAKATLANDI

Milli futbolcu, Bologna'da yapılan mücadelenin 38. dakikasında Retegui ile girdiği ikili mücadelede sakatlanarak acı içinde yerde kaldı. Dizini tutan Ozan'a ilk müdahale saha içinde sağlık ekibi tarafından yapıldı. Milli futbolcu daha sonra sedyeyle soyunma odasına götürüldü.

OĞUZ VE SEMİH İLK KEZ A MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve ikinci yarıda yerini Abdülkadir Ömür'e bırakan Oğuz Aydın ile 82. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna dahil olan Semih Kılıçsoy ilk A Milli Takım formasını giydi.