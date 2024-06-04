EURO 2024 rakiplerimizden Portekiz'den 4 gollü galibiyet!

04 Haziran 2024 23:51 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 00:19

EURO 2024’ün iddialı takımları arasında yer alan Portekiz, F Grubu’nda A Milli Takım’ın yanı sıra Çekya ve Gürcistan ile karşılaşacak. Grubu ilk iki sırada tamamlayarak son 16 turuna kalmak isteyen Portekiz, Avrupa Şampiyonası öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor.

BRUNO FERNANDES'TEN 2 GOL

Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanan maçta Portekiz, Finlandiya'yı 4-2 mağlup etti.

İlk yarıda 17. dakikada Ruben Dias'ın golüyle 1-0 öne geçen Portekiz, 45+4'te ise Diogo Jota'nın penaltısıyla devre arasına 2-0 ile gitti.

İkinci yarıda ise oyuna sonradan giren Bruno Fernandes 55. ve 84. dakikalarda attığı 2 gol ile skoru Portekiz adına 4'e yükseltti.

Finlandiya'nın golleri ise 72. ve 77. dakikalarda Pukki'den geldi.

PORTEKİZ ADAY KADROSU

Portekiz’in EURO 2024 kadrosunda Pepe, Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo gibi isimler bulunuyor. Dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo altıncı kez Avrupa Şampiyonası’nda yer alacak.

Kaleciler: Diego Costa, Patricio, Jose Sa.

Defanslar: Cancelo, Dalot, Semedo, Pepe, Ruben Dias, Antonio Silva, Inacio, Danilo, Nuno Mendes.

Orta Sahalar: Palhinha, Ruben Neves, Vitinha, Joao Neves, Bruno Fernandes, Otavio.

Forvetler: Bernardo Silva, Leao, Pedro Neto, Conceiçao, Jota, Felix, Gonçalo Ramos, Cristiano Ronaldo.