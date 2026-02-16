Menü Kapat
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

ABD'den Macaristan ve Slovakya ile nükleer anlaşma!

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Slovakya ve Macaristan’a gerçekleştirdiği kritik ziyaretlerin ardından "nükleer iş birliği" anlaşmaları imzalandı. ABD teknolojisiyle inşa edilecek yeni nesil nükleer santraller üzerinden, bölgenin enerji güvenliği ve yapay zeka yatırımlarının desteklenmesi hedefleniyor.

AA
AA
|
GİRİŞ:
16.02.2026
20:20
|
GÜNCELLEME:
16.02.2026
20:31

'nin, ve hükümetleri ile nükleer işbirliğini öngören anlaşmalara imza atarak bölgedeki çıkarlarını güçlendirmeyi hedeflediği bildirildi.

SLOVAKYA VE MACARİSTAN’DA SÜREÇ BAŞLIYOR

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 15-16 Şubat'ta Slovakya ve Macaristan'a resmi ziyaretlerde bulunan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun temasları çerçevesinde varılan anlaşmalara yer verildi.

Açıklamada, ABD'nin nükleer enerji teknolojileriyle Orta Avrupa'da yeni nükleer santrallerin inşa edilmesi ve bölgedeki güvenlik çıkarlarının güçlendirilmesi amacıyla "somut adımlar" atıldığı bildirildi.

ABD'den Macaristan ve Slovakya ile nükleer anlaşma!

NÜKLEER ENERJİ İLE STRATEJİK TAHKİMAT

Bu girişimlerin, bölgenin enerji güvenliğini iyileştirmek, sanayi kapasitesini artırmak ve yapay zeka gibi gelişen teknolojilerdeki rekabet gücünü desteklemeye yönelik hedeflere zemin hazırladığı aktarılan açıklamada, Slovakya ile ABD arasındaki anlaşmanın reaktör projesinin ön inşaat aşamasını başlatmayı amaçladığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Macaristan ile ABD arasında imzalanan anlaşmanın nükleer işbirliğinin önünü açacağı ifade edildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan kritik Suriye ve İran mesajı: "Gidişattan memnunuz"
Rubio'dan Grönland çıkışı: Danimarka ile görüşecek
ETİKETLER
#abd
#Macaristan
#güvenlik
#Slovakya
#Nükleer Işbirliği
#Dünya
