ABD'den Orta Doğu'ya ek askeri sevkiyat: 5 bin asker ve 10 bin İHA gönderildi

ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaş bölgesel güvenlik endişelerini artırırken, ABD basınından dikkat çeken bir iddia geldi. Hükümet kaynaklarına dayandırılan habere göre; ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in ABD Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM) bir hazır amfibi grubu ve ona bağlı bir Seferi Deniz Piyade Birliği'nin bölgeye gönderilmesi yönündeki talebini onayladığı bildirildi.

Söz konusu takviye kuvvetlerin yaklaşık 5 bin personel ve aralarında amfibi saldırı gemisi USS Tripoli'nin de bulunduğu savaş gemilerini içerdiği aktarıldı. USS Tripoli'nin Japonya'nın Sasebo kentindeki bir limandan Orta Doğu'ya doğru yola çıktığı belirtilirken, ABD Savunma Bakanlığı ve CENTCOM habere konu iddialarla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

UKRAYNA 10 BİN İHA GÖNDERDİ

BD, yüksek maliyetli savunma sistemlerinin kullanımından kaçınmak, aynı zamanda İran'ın füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını püskürtmek amacıyla, Ukrayna yapımı önleyici İHA'lardan 10 bin tanesini Orta Doğu'ya gönderdiği belirtildi.

Bu İHA'ların tanesinin 14 bin ila 15 bin dolar arasında değiştiğini belirten Driscoll, daha büyük siparişlerin bu maliyeti 3 bin ila 5 bin dolara düşürebileceğini söyledi.

Driscoll, "Aslında maliyet eğrisinin daha iyi tarafındayız. Dolayısıyla İran her bir insansız hava aracını fırlattığında ve biz onları düşürebildiğimizde, önemli miktarda para kaybediyorlar." dedi.

Haberde, Merops'un, her biri 4 milyon dolardan fazla maliyete sahip Patriot ve Terminal Yüksek İrtifa Hava Savunma (THAAD) sistemlerine göre daha az maliyetli olduğu aktarıldı.