Benim Sayfam
Arama Kapat
14°
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

ABD'den Pasifik'te teknelere saldırı: 14 ölü

ABD, Pasifik Okyanusu’nda düzenlenen saldırıda 4 tekneyi hedef aldı. Saldırılar sonucunda 14 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar için uyuşturucu kaçakçılarıyla mücadele gerekçesi sunulurken ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, "Uyuşturucu teröristleri, El Kaide'den daha fazla ABD’liyi öldürdü." dedi.

'nin uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele gerekçesiyle uluslararası sularda gerçekleştirdiği saldırılar sürüyor. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD ordusunun ’nda dün düzenlediği operasyon ile uyuşturucu kaçakçıları tarafından kullanılan 4 teknenin hedef alındığını belirterek, saldırılarda 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin sağ kurtulduğunu ifade etti.

Hegseth, "Dört tekne, istihbarat teşkilatımız tarafından biliniyordu, bilinen rotaları boyunca seyrediyordu ve uyuşturucu taşıyordu. Tüm saldırılar uluslararası sularda gerçekleştirildi ve ABD güçleri zarar görmedi" dedi.

ABD'den Pasifik'te teknelere saldırı: 14 ölü

Saldırıdan sağ kurtulan kişi ile ilgili standart arama-kurtarma protokollerini başlatıldığını ifade eden Hegseth, "Meksika arama-kurtarma yetkilileri vakayı kabul etti ve kurtarma operasyonunun koordinasyonunu üstlendi" dedi.

"UYUŞTURUCU TERÖRİSTLERİ EL KAİDE'DEN DAHA FAZLA ABD'LİYİ ÖLDÜRDÜ"

ABD ’nın 20 yıldan fazla bir süredir başka ülkeleri savunduğunu öne süren Hegseth, "Şimdi ise kendi ülkemizi savunuyoruz. Bu uyuşturucu teröristleri, El Kaide'den daha fazla ABD’liyi öldürdü ve aynı muameleye tabi tutulacaklar. Onları takip edeceğiz, ağlarını ortaya çıkaracağız ve sonra avlayıp öldüreceğiz" dedi.

ABD, geçtiğimiz eylül ayının başında bu yana Karayipler'de ve Pasifik Okyanusu’nda düzenlediği son saldırıları ile en 13 tekneyi hedef aldı ve en az 51 kişiyi öldürdü.

