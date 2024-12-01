ABD'den rehine videosu sonrası yeni Gazze mesajı! 'Savaş yarın bitebilir'

01 Aralık 2024 06:20 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 06:33

Beyaz Saray sözcülüğü Gazze'deki savaş konusunda sorumluluğu bir kez daha Hamas'a attı.

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İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze​'de sürdürdüğü insanlık dışı katliamlar ve soykırım girişimi tüm hızıyla sürerken, ABD​'nin İsrail yanlısı tutumu devam ediyor.

REHİNE VİDOSU SONRASI TEPKİ

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları’nın Gazze’de rehine olarak tutulan İsrail kökenli ABD vatandaşı Edan Alexander'ın videosunu yayınlaması sonrası Beyaz Saray'dan yeni bir açıklama geldi.

Yapılan yazılı açıklamada, Alexandr’ın ailesi ile temasın sürdüğü belirtilerek, “Eğer Hamas​ rehineleri serbest bırakmayı kabul etseydi, Gazze'deki savaş yarın ve hatta aylar önce biter ve Gazzelilerin çektiği acılar hemen sona ererdi” denildi.

BIDEN'IN MESAJI HATIRLATILDI

Açıklamada Başkan Biden’ın geçen haftaki sözlerine dikat çekilerek "Rehinelerin serbest bırakılması, savaşın durdurulması ve Gazze'ye insani yardımın ulaştırılması amacıyla bir anlaşma yapmak için elimizde kritik bir fırsat var. Bu anlaşma şu anda masada” ifadelerine yer verildi.

Mesasın son bölümünde ise ABD hükümetinin rehinelerin serbest bırakılmasına dönük her türlü çabayı gösterdiği belirtildi.