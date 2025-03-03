ABD'den Rusya için tartışmalı karar! Avrupa desteğini kaybediyor, tehlike büyüyor

ABD'de Donald Trump'ın yeniden başkanlık koltuğuna oturmasıyla Rusya ile yeni bir sayfa açıldı. Trump'ın Rusya'ya karşı yapıcı adımlarının ardından bir hamle daha geldi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Rusya'ya karşı siber saldırı operasyonlarını durdurma talimatı verdi.

ABD, Ukrayna ve Rusya arasında kartlar yeniden dağıtılıyor. Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından değişen dış politikayla beraber Rusya ve ABD için yeni bir sayfa açıldı. Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy ile Donald Trump arasında yükselen gerilim ise artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını ortaya koydu. Trump'ın Rusya'ya karşı yapıcı adımlarının ardından ise yeni bir hamle daha geldi.

RUSYA'YA KARŞI SİBER SALDIRILAR DURACAK

New York Times (NYT) gazetesine konuşan ABD'li yetkililer, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in ABD Siber Komutanlığı'na Rusya'ya karşı saldırı operasyonlarını durdurma emri verdiğini açıkladı. Hegseth'in talimatı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna ve ABD ile yeni bir ilişki konusunda görüşmelere çekmeye yönelik daha geniş bir çabanın parçası olarak değerlendirildi.

TEHLİKELİ BİR KARAR!

CNN International'a açıklamalarda bulunan bir kaynak ise bu kararın endişeleri de beraberinde getirdiğini söyledi. Rusya'ya karşı siber saldırılarının durdurulması ABD'yi, Moskova'dan gelebilecek olası siber saldırılara karşı daha savunmasız hale getirebileceği düşünülüyor.

CNN, Rusya'nın ABD'nin kritik altyapısını bozabilecek ve hassas istihbarat toplayabilecek kadar güçlü bir hacker kadrosuna sahip olduğunu vurgularken, NYT ise "Geçtiğimiz yıl içerisinde Amerikan altyapılarına yönelik siber saldırılar arttı. İstihbarat yetkilileri, bunların çoğunun Rusya'dan kaynaklandığını ve büyük ölçüde suç teşkil ettiğini belirtiyor." ifadelerine yer verdi.

AVRUPA, ABD DESTEĞİNİ KAYBEDİYOR

Öte yandan geçtiğimiz yıl iletişim kablolarının şüpheli bir şekilde hasar görmesi, gizemli patlamalar ve Almanya'nın en en büyük silah üreticisinin genel müdürüne yönelik suikast planları dahil birçok sabotaj girişimleri oldu. Avrupa için artan tehlikede ABD ise en büyük destekçiyken yeni alınan kararla bu işbirliği de tehlikeye düştü.