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 | Banu İriç

Zelenskiy, Trump ile yaşadığı tartışma sonrası geri adım attı: 'İmzalamaya hazırız!'

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Trump ile yaşadığı tartışmanın ardından yaptığı yeni açıklamada, "ABD ile ilişkilerimiz sürecek, değerli madenler anlaşmasını imzalamaya hazırız" diyerek dikkat çekti.

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KAYNAK:
|
GİRİŞ:
03.03.2025
saat ikonu 00:24
|
GÜNCELLEME:
03.03.2025
saat ikonu 00:57

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD’nin eski Başkanı Donald Trump ile yaşadığı tartışmanın ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin süreceğine dair güvence verdi. Zelenskiy, "ABD ile ilişkilerimizin devam edeceğine inanıyorum" diyerek stratejik iş birliğinin önemine vurgu yaptı. Ayrıca Ukrayna'nın, değerli madenler anlaşmasını imzalamaya hazır olduğunu belirterek, ekonomik iş birliğini güçlendirmek istediklerini ifade etti.

"AVRUPA'DAKİ BİRLİK GÖRÜLMEMİŞ BİR SEVİYEDE"

Londra'da temaslarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesine güvenlik garantilerinin sağlanması ve adil bir barışın tesis edilmesi amacıyla görüşmeler yapıldığını belirtti. Zelenskiy, "Gerçek barış ve güvenliğin garanti altına alınması için Amerika ile işbirliğimizi sağlam bir temele oturtmak adına Avrupa'da birlikte çalışıyoruz. Avrupa'daki birlik ve beraberlik, uzun zamandır görülmemiş bir seviyeye ulaştı." ifadelerini kullandı.

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Sıkça Sorulan Sorular

TRUMP VE ZELENSKİY KAVGASINDA NE YAŞANDI?
28 Şubat 2025’te Beyaz Saray’da gerçekleşen toplantıda, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında gergin anlar yaşandı. Görüşmede, nadir toprak elementleri anlaşması ve Ukrayna’nın güvenlik garantileri ele alınırken, Trump Zelenskiy’nin ABD’nin desteğini yeterince takdir etmediğini öne sürdü. Trump, Rusya ile barış konusunda daha esnek olması gerektiğini vurgulayarak, aksi takdirde ABD’nin Ukrayna’ya verdiği desteği gözden geçirebileceğini ifade etti. Anlaşmazlıkların giderilememesi üzerine, planlanan anlaşma imzalanmazken Zelenskiy, Beyaz Saray’dan erken ayrıldı.
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