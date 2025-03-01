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 | Banu İriç

Trump'ın Zelenskiy'i azarlaması sonrası Avrupa sahip çıktı

Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında yaşanan gerginlik, uluslararası gündemin ilk sırasına yerleşti. Anlaşmazlık sonrası Avrupa liderleri peş peşe açıklamalar yaparak Ukrayna’ya destek mesajları gönderdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Polonya Başbakanı Donald Tusk ve diğer Avrupalı yetkililer, Ukrayna’nın yalnız olmadığını vurgulayarak ABD’ye tepki gösterdi.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
01.03.2025
saat ikonu 01:04
|
GÜNCELLEME:
01.03.2025
saat ikonu 01:34

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında Beyaz Saray’da yaşanan gerginlik, uluslararası yankı uyandırdı. Değerli madenler anlaşması için Washington’a giden Zelenski, Trump ile kameralar önünde sert bir tartışmaya girdi. Krizin ardından anlaşma iptal edilirken, Avrupa ülkeleri Ukrayna’ya destek mesajları göndererek ABD’ye tepki gösterdi.

BEYAZ SARAY’DAKİ GERİLİM ANLAŞMAYI BİTİRDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD ile yapılması planlanan değerli madenler anlaşmasını imzalamak üzere Beyaz Saray’a gitti. Ancak, kameralar önünde Trump ile tartışma yaşandı. Tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleşen bu gerilimin ardından anlaşma iptal edildi.

AVRUPA ÜLKELERİNDEN UKRAYNA’YA DESTEK

Yaşanan kriz sonrası Avrupa ülkelerinden peş peşe Ukrayna’ya destek açıklamaları geldi. Almanya, Fransa, İspanya, Polonya ve Avrupa Birliği yetkilileri, Zelenskiy'e destek verirken ABD’ye sert tepki gösterdi.

Almanya: Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ukrayna yalnız değil. Almanya ve Avrupa müttefikleriyle birlikte Ukrayna’nın yanında ve Rus saldırganlığına karşı birleşmiş durumda. Ukrayna, Avrupa ve ötesinden gelen desteğe güvenebilir.” dedi.

Fransa: Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Yardım edenlere teşekkür edilmeli ve başından beri savaşanlara saygı duyulmalı.” ifadelerini kullanarak, Ukrayna’ya desteğini yineledi. Rusya’yı saldırgan olarak nitelendiren Macron, “Ukrayna’ya destek vermekte ve Rusya’ya yaptırım uygulamakta haklıydık.” dedi.

İspanya: Başbakan Pedro Sanchez, “Ukrayna, İspanya sizin yanınızda.” sözleriyle desteğini açıkladı.

Polonya: Başbakan Donald Tusk, “Sevgili Zelenski ve Ukraynalı dostlar, yalnız değilsiniz.” diyerek Ukrayna’nın yanında olduklarını belirtti.

Avrupa Birliği: AB’nin eski dış politika şefi Josep Borrell, Trump ve ABD yetkililerinin tavrını eleştirerek, “Trump ve Vance utanç verici bir gösteri sergilediler. Davranışlarından utanç duyuyorum.” dedi.

Beyaz Saray’daki gerilim sonrası Avrupa ülkelerinin Ukrayna’ya verdiği destek, ABD ile müttefikleri arasında yeni bir diplomatik tartışma başlattı.

Sıkça Sorulan Sorular

ZELENSKİY İLE TRUMP NEDEN KAVGA ETTİ?
Trump ile Zelenski arasındaki kavganın temelinde, ABD ile Ukrayna arasında yapılması planlanan değerli madenler anlaşmasına yönelik anlaşmazlık yatıyor. Trump’ın Ukrayna üzerindeki ekonomik ve stratejik talepleri ile Zelenski’nin bu şartlara karşı çıkması gerilimi tırmandırdı. Ayrıca, Trump’ın küçümseyici üslubu ve Ukrayna’ya verilen ABD desteğini sorgulaması, Zelenski’nin sert tepki göstermesine neden oldu. Tartışma sonrası anlaşma iptal edilirken, Avrupa ülkeleri hızla Ukrayna’ya destek açıklamaları yaptı.
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