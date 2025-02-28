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 | Yusuf Özgür Bülbül

Son dakika | ABD Başkanı Trump Zelenski görüşmesinde büyük kriz: Barışa geldi Beyaz Saray'ı terk etti!

Son dakika haberi: ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna lideri Zelenski ile görüştü. Trump, maden anlaşmasını bugün imzalayacaklarını belirtirken, Rusya ile de anlaşmaya çok yakın olduklarını söyledi. Görüşme sırasında Trump, Zelenski'yi fırçaladı. Basın toplantısı iptal olurken, Zelenski Beyaz Saray'ı terk ediyor...

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.02.2025
saat ikonu 19:49
|
GÜNCELLEME:
28.02.2025
saat ikonu 21:47

Son dakika haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna lideri Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'le görüştü. Trump maden anlaşması ve Rusya ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"SAVAŞA GERİ DÖNMEYECEKSİN"

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğünü ve ABD'nin Rusya ile olumlu görüşmeler yaptığını söyledi. Trump, Ukrayna Devlet Bakanı Vladimir Zelenskiy'e "Savaşa geri dönmeyeceksin" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'a Ukrayna'nın ABD hava savunma sistemine ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Bir buçuk yıldır süren Ukrayna-Rusya savaşının bilançosu ağır

Trump, "Ukrayna'nın Rusya ile ateşkes konusunda tavizler vermesi gerekecek. Hem Ukrayna hem de Rusya'dan yanayım. Çatışmanın çözülmesini istiyorum. Bunun için NATO ve Avrupa'nın da adım atması gerekiyor. Putin, anlaşma yapmak istiyor." diye konuştu.

BASIN TOPLANTISI İPTAL OLDU

Görüşme sırasında Trump, Zelenski'yi ağır fırçaladı. Duruma tepki gösteren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ardından planlanan ortak basın toplantısına katılmadan Beyaz Saray'dan ayrıldı.

Sıkça Sorulan Sorular

UKRAYNA NEREDE?
Ukrayna, Doğu Avrupa'da bir ülkedir. 603.549 km² yüzölçümüyle tamamı Avrupa'da olan en büyük ülkedir. Doğuda ve kuzeydoğuda Rusya, kuzeyde Belarus, batıda Polonya ve Slovakya güneybatıda Macaristan, Romanya ve Moldova'nın komşusudur.
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