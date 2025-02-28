Son dakika | ABD Başkanı Trump Zelenski görüşmesinde büyük kriz: Barışa geldi Beyaz Saray'ı terk etti!

Son dakika haberi: ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna lideri Zelenski ile görüştü. Trump, maden anlaşmasını bugün imzalayacaklarını belirtirken, Rusya ile de anlaşmaya çok yakın olduklarını söyledi. Görüşme sırasında Trump, Zelenski'yi fırçaladı. Basın toplantısı iptal olurken, Zelenski Beyaz Saray'ı terk ediyor...

Son dakika haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna lideri Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'le görüştü. Trump maden anlaşması ve Rusya ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"SAVAŞA GERİ DÖNMEYECEKSİN"

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğünü ve ABD'nin Rusya ile olumlu görüşmeler yaptığını söyledi. Trump, Ukrayna Devlet Bakanı Vladimir Zelenskiy'e "Savaşa geri dönmeyeceksin" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'a Ukrayna'nın ABD hava savunma sistemine ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Trump, "Ukrayna'nın Rusya ile ateşkes konusunda tavizler vermesi gerekecek. Hem Ukrayna hem de Rusya'dan yanayım. Çatışmanın çözülmesini istiyorum. Bunun için NATO ve Avrupa'nın da adım atması gerekiyor. Putin, anlaşma yapmak istiyor." diye konuştu.

BASIN TOPLANTISI İPTAL OLDU

Görüşme sırasında Trump, Zelenski'yi ağır fırçaladı. Duruma tepki gösteren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ardından planlanan ortak basın toplantısına katılmadan Beyaz Saray'dan ayrıldı.

