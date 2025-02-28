Petrol fiyatlarına darbe üstüne darbe

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kanada, Meksika ve Çin’e yönelik yeni tarife tehditleri, küresel piyasalarda tedirginliğe yol açarken, petrol fiyatları da aylık kayba doğru ilerliyor. Risk iştahının azalması, doların güçlenmesi ve enerji talebine yönelik belirsizlikler, piyasalar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

BRENT PETROL 74 DOLARIN ALTINA DÜŞTÜ

ABD ham petrolü, Perşembe günü yüzde 2’yi aşan bir yükseliş kaydettikten sonra varil başına 70 dolar seviyelerine yakın işlem gördü. Brent petrol ise 74 dolar seviyesinin altına inerek yatırımcıları tedirgin etti. Trump’ın Kanada ve Meksika’dan yapılan ithalata yeni kısıtlamalar getireceğini açıklaması, petrol piyasalarını doğrudan etkileyen gelişmeler arasında yer alıyor. Özellikle Kanada’dan gelen enerji ürünlerine yüzde 10’luk yeni bir vergi getirilmesi ihtimali, piyasadaki oynaklığı artırdı.

Bununla birlikte, Trump yönetimi dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı olan Çin’e yönelik tarifeleri de iki katına çıkarmakla tehdit etti. Küresel ekonomik büyümeye yönelik endişelerin artmasıyla birlikte, petrol talebinde düşüş yaşanabileceğine dair tahminler giderek güçleniyor.

ORTA DOĞU’DA YENİ GELİŞMELER VE İRAN YAPTIRIMLARI

Petrol piyasalarındaki bu düşüşe rağmen, Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler fiyatlar üzerinde kısmi etkiler yaratıyor. İran’a yönelik ABD yaptırımlarının daha da sıkılaştırılacağına dair iddialar gündemdeki yerini koruyor. Ancak Irak hükümetinin ham petrol ihracatını yeniden başlatmak için bir anlaşmaya vardığını duyurması, bölgedeki arz konusunda bazı soru işaretleri yarattı. Irak yetkilileri, bu ihracatın ne zaman yeniden başlayacağına dair net bir zaman çerçevesi sunmazken, piyasa aktörleri gelişmeleri yakından takip ediyor.

ABD VE UKRAYNA GÖRÜŞMELERİ PETROL PİYASASINI ETKİLEYEBİLİR

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy’yi Cuma günü Washington’da ağırlayacağını açıklaması, piyasalarda farklı bir etki yarattı. Ukrayna ve Rusya arasındaki üç yıllık savaşın sona erdirilmesine yönelik müzakerelerde ilerleme kaydedilmesi halinde, Moskova’ya yönelik yaptırımların gevşetilebileceği konuşuluyor. Eğer Rus petrol akışına yönelik engeller kaldırılırsa, küresel arzda artış yaşanabilir ve bu da petrol fiyatlarını baskılayabilir.