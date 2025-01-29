ABD'den Rusya'yı kızdıracak karar: İsrail'deki füzeler Ukrayna'ya gidecek

29 Ocak 2025 12:05 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 12:15

ABD'den Rusya'yı kızdıracak karar geldi. İsrail'deki 90 Patriot hava savunma füzesi, Ukrayna'ya teslim edilmek üzere Polonya'ya transfer edilecek.

ABD, Ukrayna'ya yardımlarına devam ediyor. Bu kez Rusya'nın tepkisini çekecek yardım İsrail'den, Polonya'ya buradan ise Ukrayna'ya aktarılacak. İsrail'de depolarda bulunan yaklaşık 90 Patriot hava savunma füzesi Ukrayna'ya verilecek.

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait C-17 uçaklarının İsrail'in güneyindeki bir hava üssüne oradan da Polonya'daki Rzeszow şehrine doğru yola çıktığı aktarılan haberde, radarlar ve diğer teçhizatın ise yenilenmek üzere önce ABD'ye gönderileceği belirtildi.

NETANYAHU GERİ ADIM ATTI

İsrail Hava Kuvvetleri Nisan 2024'te, 30 yıl sonra Patriot hava savunma sistemini resmen devre dışı bırakmıştı. Axios'ta üç farklı kaynağa dayandırılan habere göre Ukraynalı yetkililer, İsrail'in füzeleri devre dışı bırakma kararını duyurmasının ardından ABD ve İsrail'den füzeleri talep etti. İsrailli bir yetkili, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu fikri bir süre kabul etmediğini ancak Eylül ayında füzelerin gönderilmesine onay verdiğini kaydetti.