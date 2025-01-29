Trump'ın niyeti Suriye'den çekilmek İsrail'in ise kalıcı olmak! Dengeler değişiyor

29 Ocak 2025 08:46 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 09:05

İsrail devlet televizyonu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'deki Amerikan askerlerini çekme niyetinde olduğunu İsrail'e bildirdiğini iddia etti. İsrail ise Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişlettiği Şeyh (Hermon) Dağı'nda "kalıcı" olacaklarını duyurdu.

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İsrail'in devlet televizyonu Kan, ABD'de yeniden başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump'ın Suriye'den Amerikan askerlerini çekme niyeti olduğunu belirtti. Beyaz Saray'dan adı açıklanmayan üst düzey yetkiliye dayandırılan haberde, ABD'nin bu niyetini İsrail'e bildirdiği ifade edildi.

ABD Başkanı'nın Suriye'deki askerlerini geri çekme ihtimalinin İsrail'de endişe ve kaygıya yol açtığı ifade edildi. Haberde ayrıca ABD askerlerinin geri çekilmesinin Suriye'deki terör örgütü PKK/YPG'yi de etkileyeceği aktarıldı.

KAN'ın haberine ilişkin İsrail yönetiminden henüz bir açıklama yapılmadı.

İSRAİL'İN SURİYE'DEKİ İŞGALİ KALICI

Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından İsrail'in işgal ettiği Hermon Dağı'na giderek, işgalin 'süresiz' olduğunu söyledi. İsrail'in Hermon Dağı'nda, Golan Tepeleri'ndeki yasa dışı Yahudi yerleşimcileri ve İsrail'in kuzeyinde yaşayanları korumak için bulunduğunu öne sürerek işgali savunan Katz, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki "dost halklarla" temas kuracağını vurguladı.

Katz, "Özellikle İsrail'deki Dürzi kardeşlerimizle tarihi ve yakın aile bağları olan büyük Dürzi topluluklara odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

İSRAİL'İN SURİYE'YE SALDIRILARI VE İŞGALİ

Suriye’de 27 Kasım’da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık’ta 61 yılık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı, İsrail ordusunun Suriye’ye saldırıları arttı.

Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam’ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.