ABD'den Suriye kararı: Yaptırımları kaldırıldı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazine Bakanlığı'nın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile İçişleri Bakanı Enes Hattap'ı yaptırım listesinden çıkardığı bildirildi.
Suriye resmi devlet televizyonu El İhbariye'nin haberine göre, ABD, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile İçişleri Bakanı Hattap'a yönelik yaptırımları kaldırdı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve İçişleri Bakanı Enes Hattab'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını talep eden kararını 6 kasımda kabul etmişti.