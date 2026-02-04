Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

ABD'den Suriye'de DEAŞ'a 5 operasyon: Çok sayıda terörist öldürüldü

ABD, Suriye'de DEAŞ hedeflerine yönelik 5 ayrı hava saldırısı düzenlendiğini bildirdi. Operasyonlarda terör örgütü lideri Bilal Hasan ve 50 teröristin öldürüldüğü açıklandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ABD'den Suriye'de DEAŞ'a 5 operasyon: Çok sayıda terörist öldürüldü
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.02.2026
saat ikonu 22:14
|
GÜNCELLEME:
04.02.2026
saat ikonu 22:20

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (), 27 Ocak–2 Şubat tarihleri arasında genelinde terör örgütü 'a yönelik birden fazla hedefe beş ayrı saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Açıklamada, ortak güçlerle birlikte örgütün yeniden yapılanmasını önlemek amacıyla askeri baskının sürdürüldüğü belirtildi.

Operasyonlarda sabit kanatlı uçaklar, helikopterler ve insansız hava araçları kullanıldı. Toplam 50 hassas güdümlü mühimmatla bir DEAŞ iletişim noktası, kritik bir lojistik merkez ve silah depolama tesislerinin tespit edilerek imha edildiği bildirildi.

KOALİSYON VE ORTAK GÜÇLERLE KOORDİNASYON VURGUSU

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, operasyonlara ilişkin değerlendirmesinde, “Bu hedeflerin vurulması, Suriye’de DEAŞ'ın yeniden güç kazanmasını engellemeye yönelik kararlılığımızın göstergesidir. Koalisyon ve ortak güçlerle koordinasyon içinde hareket etmek; ABD’yi, bölgeyi ve dünyayı daha güvenli kılar” ifadelerini kullandı.

ABD ve ortak güçlerin, 13 Aralık’ta Palmira’da ABD ve Suriye güçlerine yönelik gerçekleştirilen saldırıya karşılık olarak Hawkeye Saldırısı Operasyonu'nu başlattığı hatırlatıldı. Söz konusu DEAŞ pususunda iki ABD askeri ile bir Amerikan tercümanın hayatını kaybettiği açıklandı.

Yaklaşık iki ay süren hedefli operasyonlar sonucunda 50’den fazla DEAŞ mensubunun etkisiz hale getirildiği veya yakalandığı belirtildi. CENTCOM güçlerinin 16 Ocak’ta Kuzeybatı Suriye’de düzenlediği operasyonda, 13 Aralık’taki saldırıyla bağlantılı olduğu bildirilen örgüt yöneticilerinden Bilal Hasan el-Casim’in öldürüldüğü kaydedildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi ile görüştü
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD basını: ABD İran'la görüşmek için yer ve format değişikliğini kabul etmedi
ETİKETLER
#deaş
#terörle mücadele
#operasyon
#suriye
#centcom
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.