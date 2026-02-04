ABD basını: ABD İran'la görüşmek için yer ve format değişikliğini kabul etmedi

İran'da hayat pahalılığı protestolarıyla başlayan ABD-İran geriliminde müzakere sürecinin başlaması beklenirken sürpriz bir gelişme meydana geldi.

ABD basını, İran ile ABD arasında cuma günü yapılması beklenen ve önce İstanbul, ardından Umman'ın başkenti Maskat'ın adının geçtiği müzakerelerin çıkmaza girdiğini bildirdi. Axios'un haberine göre, müzakerelerin yeri ve kapsamı konusunda taraflar arasında anlaşmazlık ortaya çıktı.

İRAN'IN DEĞİŞİKLİK TALEBİNE RET

İran tarafının görüşmenin İstanbul yerine Umman'da yapılmasını istemesiyle ilgili haber sitesine konuşan ABD'li bir yetkili görüşmenin yerinin değiştirilmesine ilişkin talebi reddettiklerini ifade etti.

ABD'li yetkili, "Onlara, 'bu' ya da 'hiçbir şey' dedik. Onlar da 'Tamam o zaman, hiçbir şey.' diye yanıtladı." ifadelerini kullandı. İran'ın görüşmelerin sadece ABD ile yürütülmesini talep ettiği de öğrenildi.

İRANLI YETKİLİ: ABD'NİN NÜKLEER DIŞI KONULARDAKİ ISRARI MÜZEKEREYİ TEHLİKEYE ATABİLİR

Reuters'a konuşan İranlı bir yetkili ise "ABD'nin nükleer dışı konuları ele alma ısrarı, müzakereleri tehlikeye atabilir. İran, sadece nükleer konular üzerinde müzakereye hazır." ifadelerini kullandı.