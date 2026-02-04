İran ile ABD görüşmelerinde yeni eşik! Balistik füze tartışması başladı

Kategoriler
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran ile yapılacak görüşmelerin yeri konusunda halen çalıştıklarını belirterek, İran ile görüşmelerin anlamlı bir noktaya ulaşabilmesi için bunun balistik füze konusunu da içermesi gerektiğini ifade etti.
İran görüşmelerin Umman'da yapılması gerektiğini belirtirken balistik füze konusunun görüşme konusu olmayacağını belirtti.