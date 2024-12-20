ABD'den Suriye'ye hava saldırısı! IŞİD lideri Ebu Yusuf öldürüldü

20 Aralık 2024 18:19 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 18:24

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'nin Deyr El Zor bölgesine dün düzenlenen hava saldırısında IŞİD lideri Mahmud olarak bilinen Ebu Yusuf'un öldürüldüğünü duyurdu. CENTCOM Komutanı Michael Erik Kurilla, bugün yaptığı açıklamada ABD'nin IŞİD liderlerini hedef almaya devam edeceklerini ifade etti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 19 Aralık’ta Suriye’de gerçekleştirdiği hava operasyonunda IŞİD'in önemli komutanlarından birinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, Deyr El Zor bölgesinde düzenlenen saldırıda "Mahmud" takma adıyla bilinen Ebu Yusuf'un hedef alındığı ve kendisiyle birlikte bir başka IŞİD mensubunun da öldüğü belirtildi.

OPERASYON RUSYA BÖLGESİNDE GERÇEKLEŞTİ!

CENTCOM’un sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, operasyonun teröristlerin bölgedeki sivillere ve ABD ile müttefiklerinin askeri unsurlarına yönelik saldırı girişimlerini engelleme stratejisinin bir parçası olduğu ifade edildi. Hava saldırısının, Suriye’nin Beşar Esad yönetimi ve Rusya tarafından kontrol edilen bir bölgesinde gerçekleştirildiği bilgisi de paylaşıldı.

CENTCOM KOMUTANI IŞİD LİDERİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ BİZZAT DUYURDU!

CENTCOM Komutanı Michael Erik Kurilla yaptığı açıklamada, "Daha önce de ifade edildiği üzere, bölgedeki müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte çalışan Birleşik Devletler, Suriye'deki mevcut durumdan avantaj sağlamasına ve yeniden yapılanmasına izin vermeyecek" dedi. Kurilla, 'Suriye'nin dışına operasyonlar düzenlemeye çalışanlar da dahil bu IŞİD liderleri ve mensuplarını hedef alacaklarını' ifade etti.

SURİYE'DE NELER OLMUŞTU?

Suriye'de Heyet Tahrir Şam (HTŞ) öncülüğündeki gruplar, 27 Kasım'da Beşar Esad rejimine bağlı Suriye ordusuna saldırı gerçekleştirmiş, 8 Aralık'ta başkent Şam'ın kontrolünü ele geçirmişti. Esad ülkeden kaçarak Rusya'ya sığınırken ABD'den bir heyet, HTŞ, sivil toplum ve azınlık temsilcileri ile görüşmek üzere bugün başkent Şam'a gitmişti.