Pentagon’un Suriye yalanı ortaya çıktı! Aylardır gazetecilere yanlış bilgi verdiğini itiraf etti

20 Aralık 2024 10:44 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 10:54

Pentagon, Suriye’deki Amerikan askerlerinin sayısının daha önce açıklanandan çok daha fazla olduğunu duyurdu. Yeni verilere göre, Suriye’deki Amerikan asker sayısı 2 bin civarına çıkarken, bu rakam savunma bakanlığının daha önce açıkladığı 900 askerden iki kat fazla.

Pentagon​, Suriye’deki Amerikan askerlerinin sayısının daha önce bildirilenlerden çok daha fazla olduğunu açıkladı. Pentagon’un basın sözcüsü General Brig. Gen. Ryder, perşembe günü yaptığı açıklamada, Suriye’de yaklaşık 2 bin Amerikan askeri olduğunu, bu sayının savunma bakanlığı yetkililerinin aylardır basına verdiği rakamın iki katından fazla olduğunu belirtti.

Ryder, daha önce düzenli olarak “Suriye’de yaklaşık 900 Amerikan askeri var” şeklinde bilgi verdiklerini, ancak son zamanlarda bu sayının daha yüksek olduğunu öğrendiklerini söyledi. Askeri sayının artmasının nedeni, geçici olarak görev yapan ve misyon gereksinimlerine göre rotasyonlu olarak Suriye’ye gönderilen ek askerler. Temel 900 asker​ ise daha uzun süreli görevlerde bulunuyor. Ryder, askeri sayılarının zaman zaman değişebileceğini, ancak bu kadar büyük bir fark olduğunu fark edince hemen kamuoyu ile paylaşma kararı aldığını ifade etti.

Pentagon sözcüsü, asker sayısındaki değişimin, operasyonel güvenlik ve diplomatik nedenlerden dolayı hassas bir konu olduğunu vurguladı. Ayrıca, bu askerlerin Suriye’deki görevlerinin, Başkan Beşar Esad’ın Rusya’ya kaçmasından önce başladığını ve DAEŞ’in yenilgiye uğratılmasına yardımcı olduğunu belirtti.

Fox News muhabiri Jennifer Griffin, Pentagon’a ek askerlerin sayısının bu kadar yüksek olmasının uzun süredir devam edip etmediğini sordu. Ryder, bunun en az birkaç aydır devam ettiğini, ancak daha fazla bilgi almak için tekrar araştıracağını söyledi.

Suriye’deki asker sayısındaki artış, özellikle Esad’ın kaçmasının ardından bölgedeki ilginin arttığı bir döneme denk geliyor. Türkiye’nin terör örgütü PYD’ye yönelik operasyonları ve Esad’ın 8 Aralık’ta Rusya’ya kaçmasından sonra daha da artmış durumda.