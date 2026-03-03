ABD'den yeni uçuşlarla ilgili açıklama! Orta Doğu'daki vatandaşlarına çağrı yaptılar

İsrail ve ABD'nin geçtiğimiz cumartesi günü İran'a yönelik saldırılarının ardından başlayan İsrail-ABD ile İran arasındaki savaş 4. gününde devam ediyor. Orta Doğu'da karşılıklı saldırılar ve yüksek tansiyon günden güne artarken ABD'den yeni bir açıklama daha geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'dan ayrılmak isteyen Amerikan vatandaşları için askeri ve charter uçuşları hazırladıklarını bildirdi. Konuyla ilgili açıklama, ABD Dışişleri Bakanlığı Küresel Kamu İlişkilerinden Sorumlu Müsteşarı Dylan Johnson'dan geldi.

Sosyal medya platformu X'teki hesabından açıklama yapan Johnson, "ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'dan ayrılmak isteyen Amerikan vatandaşları için aktif olarak askeri uçaklar ve charter uçuşları temin ediyor." ifadesini kullandı.

Yurt dışındaki yaklaşık 3 bin ABD'li ile doğrudan temas halinde olduklarını belirten Johnson, Amerikan vatandaşlarının, ayrılma seçenekleri konusunda yardım almak için dışişlerinde açılan özel bir numarayı arayabileceklerini kaydetti.