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 | Ömer Faruk Dogan

AB'den kriz alarmı: "En az 3 günlük gıda ve su depolayın"

Avrupa Birliği, olası krizlere karşı vatandaşlarına hazırlık çağrısı yaptı. Birlik, savaş, siber saldırılar, iklim değişikliği ve hastalık tehditleri gibi risklerin arttığına dikkat çekerek, herkesten en az 72 saatlik temel ihtiyaçlarını depolamasını istedi.

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AB'den kriz alarmı:
KAYNAK:
Ömer Faruk Dogan
|
GİRİŞ:
27.03.2025
saat ikonu 10:55
|
GÜNCELLEME:
27.03.2025
saat ikonu 10:55

AB'nin dün yaptığı açıklama, kıtadaki yaklaşık 450 milyon vatandaşı panikletti. Özellikle ABD'de Trump yönetiminin Avrupa'ya kendi güvenliğini daha fazla üstlenmesi gerektiği yönündeki uyarılarının ardından, Birlik içinde güvenlik politikaları yeniden şekilleniyor.

Son yıllarda Avrupa, COVID-19 salgını ve Rusya'nın tehditleriyle ciddi şekilde sınandı. Rusya'nın Avrupa'nın doğalgaza bağımlılığını kullanarak Ukrayna'ya verilen desteği kırmaya çalıştığına dikkat çekilirken, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin 2030'a kadar Rusya'nın Avrupa'da yeni bir saldırı girişiminde bulunabileceği uyarısı da unutulmadı.

"TEHDİTLER KARMAŞIK VE BİRBİRİNE BAĞLI"

AB'nin Hazırlık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Komiseri Hadja Lahbib, yeni kriz yönetimi stratejisini açıklarken, Avrupa'nın bugün karşı karşıya kaldığı risklerin eskisinden çok daha karmaşık ve iç içe olduğunu söyledi. Lahbib, "Endişelendirmek istemiyoruz ama insanlar en az 72 saat boyunca ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar temel malzeme stoklamalı" dedi.

Vatandaşlara, özellikle gıda, içme suyu, el fenerleri, kimlik belgeleri, ilaçlar ve kısa dalga radyo gibi temel ürünleri hazır tutmaları tavsiye edildi.

STRATEJİK REZERVLER ARTIRILMALI

Komiser Lahbib, AB ülkelerinin stratejik rezervlerini güçlendirmeleri gerektiğini de vurguladı. Bunlar arasında yangın söndürme uçakları, tıbbi ve enerji ekipmanları ile kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlere karşı kullanılacak özel ekipmanların önemi öne çıkarıldı.

Fransa, Finlandiya ve İsveç gibi ülkelerin de benzer hazırlıkları olduğunu belirten Lahbib, özellikle İsveç'in Soğuk Savaş döneminden kalma sivil savunma talimatlarını güncelleyerek nükleer saldırı durumunda yapılması gerekenleri bile yeniden ele aldığını ifade etti.

AB Komisyonu, üye ülkelerin kriz hazırlık seviyelerinin farklılık gösterdiğine dikkat çekerek, acil durumlarda koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini savunuyor. Lahbib, "Artık spontane tepkilere güvenemeyiz. Daha koordineli ve planlı olmalıyız," diyerek Avrupa çapında iş birliğinin önemini vurguladı.

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