Almanya'dan Türkiye’ye AB Liderler Zirvesi daveti

Almanya Başbakanı Scholz, Türkiye’yi AB Liderler Zirvesine davet etti. 20-21 Mart'ta, Brüksel'de yapılacak Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'yle ilgili konuşan Almanya Başbakanı Scholz, "Zirve'ye sadece Avrupa Birliği üyelerini değil, aynı zamanda Birleşik Krallık, Norveç ve Türkiye gibi Avrupalı ortaklarımızı da dahil ediyor olmamız çok güzel." dedi....

Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi 20-21 Mart'ta, Brüksel'de yapılacak. Almanya Başbakanı Scholz, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ile Berlin’de yaptığı görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"İKİ KONU VAR"

Dış basında yer alan haberlere göre, Brüksel’de 20-21 Mart’ta yapılacak Avrupa Birliği Liderler Zirvesi’ne işaret eden Scholz, “Görüşmeye sadece AB üyelerini değil, aynı zamanda Birleşik Krallık, Norveç ve Türkiye gibi Avrupalı ortaklarımızı da dahil ediyor olmamız çok güzel. Elbette bu haftalarda bizi özellikle ilgilendiren iki konu var. Ukrayna’ya destek ve Avrupa’nın savunma kapasitesinin güçlendirilmesi.” dedi.

ABD’nin Ukrayna konusundaki desteğinin de vazgeçilmez olduğunu ve olmaya devam edeceği vurgulayan Scholz, “Dün Cidde’de Ukrayna heyetiyle yapılan görüşmelerin ardından Washington’un desteğini sürdüreceğini açıklaması umut verici ve önemli bir sinyaldir. Aynı zamanda hepimiz barışçıl bir çözüme, adil ve hakkaniyetli bir barışa doğru ilerleme kaydetmek istiyoruz. Bunun için bazı şeyler çok önemli ve merkezi öneme sahiptir. Ateşkes, kalıcı bir anlaşmayla sonuçlanacak bir barış sürecine dahil edilmelidir. Ukrayna’nın egemenliği korunmalıdır. Ukrayna’nın en önemli güvenlik garantisi olarak güçlü kuvvetlere ihtiyacı vardır.” ifadelerini kullandı.