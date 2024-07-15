AB’den yeni Macaristan hamlesi: Temsil seviyesi düştü!

15 Temmuz 2024 21:16 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 21:23

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Macaristan'ın dönem başkanlığında yapılacak "gayri resmi" toplantılardaki temsil seviyesini düşürdüğünü duyurdu. AB Komisyonu Başsözcüsü Eric Mamer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, AB Dönem Başkanı Macaristan'ın başkanlığında yapılacak tüm gayri resmi toplantılarda Komisyon üyelerince değil, kıdemli memurlar tarafından temsil edilmesine karar verdiğini bildirdi.

AB dönem başkanlığı yürüten ülkeler, çeşitli konularda AB ülkelerinin bakanları ile AB Komisyonu'nun ilgili üyelerini bir araya getiren gayri resmi toplantılar düzenliyor. Mamer ayrıca, dönem başkanı ülkelere yapılan rutin Komisyon heyeti ziyaretinin, Macaristan'a yapılmaması için karar alındığını da ifade etti.

Komisyonun Budapeşte ziyareti eylül ayı için planlanmıştı. Von der Leyen'in kararı, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın "barış misyonu" adını verdiği ve Rusya'nın başkenti Moskova'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de görüştüğü ziyaretler dizisinin ardından geldi.

“BİLGİLENDİRİLMEDİM”

Macaristan Başbakanı Orban'ın, ülkesinin AB dönem başkanlığını devralmasının 5. gününde Moskova'ya yaptığı ziyaret, AB içerisinde tepki çekmişti. Mamer, konuyla ilgili daha önceki açıklamasında AB'nin Macaristan tarafından ziyaret öncesince bilgilendirilmediğini belirtmişti.

Von der Leyen de "Orban, Moskova'yı ziyaret ediyor. Putin, yatıştırılarak durdurulamaz. Ukrayna'da kapsamlı, adil ve kalıcı bir barışın yolunu ancak birlik ve kararlılık açacaktır." değerlendirmesini yapmıştı. AB Konseyi Başkanı Charles Michel ise "AB dönem başkanlığının AB adına Rusya ile temas kurma yetkisi yoktur." uyarısında bulunmuştu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de "Macaristan Başbakanı hiçbir şekilde AB'yi temsil etmiyor." mesajını paylaşmıştı. Ancak AB'den gelen tepkilere rağmen Orban, Moskova'yı ziyaret etmiş, amacının Birliği temsil ederek müzakere başlatmak değil, barış yolunda ilk adımların atılmasına hizmet etmek olduğu dile getirmişti.

BUDAPEŞTE-BRÜKSEL-MOSKOVA HATTINDA SÜREGELEN GERGİNLİK

AB-Rusya ilişkileri, 2014'te Kırım'ın Rusya tarafından yasa dışı ilhakının ardından gerilemiş ve 2022'de Ukrayna-Rusya savaşının başlamasıyla maslahatgüzarlık seviyesine indirilmişti. AB ülkesi Macaristan ile AB arasında Ukrayna-Rusya savaşı, Ukrayna'ya askeri ve mali destek ile Ukrayna'nın AB üyelik müzakereleri gibi konularda anlaşmazlıklar yaşanıyor.

Savaşa yönelik AB'den farklı politika sergileyen Orban, sıklıkla "Rus yanlısı" olmakla suçlanırken, Macar lider bu iddiaları reddediyor.