ABD'li bakan Bessent'ten vergi tarifeleri itirafı: Sürdürülebilir değil ama şakadan da çok uzak

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı hakkında açıklamalarda bulunan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, bu vergi oranlarının sürdürülebilir olmadığını fakat şakadan da çok uzak olduğunu söyledi. Çin'e mesaj veren Bakan Bessent, ''İlk adımı atan en iyi anlaşmayı elde eder'' dedi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, yeni gümrük tarifeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Bloomberg'e röportaj veren Bakan Bessent, ABD'nin önemli ticaret ortaklarının birçoğuyla müzakereleri hızlı bir şekilde ilerlettiklerini söyledi. Müzakereler konusunda ülkelerin hızlı olmaları gerektiğini söyleyen ABD'li bakan, ilk hamleyi yapanın en iyi anlaşmayı elde edeceğini söyledi.

Ek tarifelerin durdurulduğu 90 günlük süre boyunca birçok ülkeyle prensipte anlaşmaya varabileceklerini söyleyen Bessent, Çin'e yönelik gümrük vergilerinin uygulamaya konulduğunu hatırlattı. Bessent, ülkelerin pazarlarına akın eden Çin mallarına karşı bir miktar koruma isteyebileceğini ifade etti.

ÇİN İLE HENÜZ MÜZAKERE YOK

Bessent, Çin ile herhangi bir seviyede müzakere olup olmadığına yönelik soruya cevaben, bunun üstten gelmesi gerektiğini, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in iyi bir ilişkisi olduğunu belirtti.

ABD'nin Çin'e uyguladığı gümrük vergilerine yönelik Bessent, "Çin'e uygulanan gümrük vergileri büyük rakamlar, kimse bunların sürdürülebilir olduğunu düşünmüyor ve kalmasını istemiyor. Ama bu oranlar şaka olmaktan çok uzak." dedi.

Bessent, Washington ile Pekin arasında bir ayrışma olmak zorunda olmadığını ancak bunun olabileceğini kaydetti.

''CAMI KIR' DURUMUNDAN ÇOK UZAKTAYIZ''

ABD varlıklarının terk edildiğini düşünmediğini dile getiren Bessent, tahvil ihalelerinde yabancı rekabetinin arttığını gördüklerini ifade etti.

Bessent, doların hala küresel rezerv para birimi olduğunu ve güçlü dolar politikaları bulunduğunu söyledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ile her hafta bir araya geldiğini anlatan Bessent, "camı kır" durumundan çok uzakta olduklarını belirtti.

Bessent, Mayıs 2026'da görev süresi dolacak Powell'ın yerine kimin başkan olacağına yönelik soru üzerine, sonbaharda muhtemel başkan adaylarıyla görüşmeye başlayacaklarını bildirdi.

Tahvil piyasası konusunda eyleme geçme ihtiyacından "çok uzakta" olduklarını söyleyen Bessent, "Kullanabileceğimiz büyük bir araç kitimiz var. Eğer istersek geri alımları artırabiliriz." diye konuştu.

Bessent, tarifeler konusunda da sağlam bir süreç yürüteceklerini ve piyasanın bu konuda büyük bir rahatlığa sahip olabileceğini kaydetti.