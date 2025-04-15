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 | Berrak Arican

ABD'li bakan Bessent'ten vergi tarifeleri itirafı: Sürdürülebilir değil ama şakadan da çok uzak

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı hakkında açıklamalarda bulunan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, bu vergi oranlarının sürdürülebilir olmadığını fakat şakadan da çok uzak olduğunu söyledi. Çin'e mesaj veren Bakan Bessent, ''İlk adımı atan en iyi anlaşmayı elde eder'' dedi.

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ABD'li bakan Bessent'ten vergi tarifeleri itirafı: Sürdürülebilir değil ama şakadan da çok uzak
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.04.2025
saat ikonu 09:20
|
GÜNCELLEME:
15.04.2025
saat ikonu 09:20

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, yeni gümrük tarifeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Bloomberg'e röportaj veren Bakan Bessent, ABD'nin önemli ticaret ortaklarının birçoğuyla müzakereleri hızlı bir şekilde ilerlettiklerini söyledi. Müzakereler konusunda ülkelerin hızlı olmaları gerektiğini söyleyen ABD'li bakan, ilk hamleyi yapanın en iyi anlaşmayı elde edeceğini söyledi.

ABD'li bakan Bessent'ten vergi tarifeleri itirafı: Sürdürülebilir değil ama şakadan da çok uzak

Ek tarifelerin durdurulduğu 90 günlük süre boyunca birçok ülkeyle prensipte anlaşmaya varabileceklerini söyleyen Bessent, Çin'e yönelik gümrük vergilerinin uygulamaya konulduğunu hatırlattı. Bessent, ülkelerin pazarlarına akın eden Çin mallarına karşı bir miktar koruma isteyebileceğini ifade etti.

ÇİN İLE HENÜZ MÜZAKERE YOK

Bessent, Çin ile herhangi bir seviyede müzakere olup olmadığına yönelik soruya cevaben, bunun üstten gelmesi gerektiğini, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in iyi bir ilişkisi olduğunu belirtti.

ABD'li bakan Bessent'ten vergi tarifeleri itirafı: Sürdürülebilir değil ama şakadan da çok uzak

ABD'nin Çin'e uyguladığı gümrük vergilerine yönelik Bessent, "Çin'e uygulanan gümrük vergileri büyük rakamlar, kimse bunların sürdürülebilir olduğunu düşünmüyor ve kalmasını istemiyor. Ama bu oranlar şaka olmaktan çok uzak." dedi.

Bessent, Washington ile Pekin arasında bir ayrışma olmak zorunda olmadığını ancak bunun olabileceğini kaydetti.

ABD'li bakan Bessent'ten vergi tarifeleri itirafı: Sürdürülebilir değil ama şakadan da çok uzak

''CAMI KIR' DURUMUNDAN ÇOK UZAKTAYIZ''

ABD varlıklarının terk edildiğini düşünmediğini dile getiren Bessent, tahvil ihalelerinde yabancı rekabetinin arttığını gördüklerini ifade etti.

Bessent, doların hala küresel rezerv para birimi olduğunu ve güçlü dolar politikaları bulunduğunu söyledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ile her hafta bir araya geldiğini anlatan Bessent, "camı kır" durumundan çok uzakta olduklarını belirtti.

Bessent, Mayıs 2026'da görev süresi dolacak Powell'ın yerine kimin başkan olacağına yönelik soru üzerine, sonbaharda muhtemel başkan adaylarıyla görüşmeye başlayacaklarını bildirdi.

ABD'li bakan Bessent'ten vergi tarifeleri itirafı: Sürdürülebilir değil ama şakadan da çok uzak

Tahvil piyasası konusunda eyleme geçme ihtiyacından "çok uzakta" olduklarını söyleyen Bessent, "Kullanabileceğimiz büyük bir araç kitimiz var. Eğer istersek geri alımları artırabiliriz." diye konuştu.

Bessent, tarifeler konusunda da sağlam bir süreç yürüteceklerini ve piyasanın bu konuda büyük bir rahatlığa sahip olabileceğini kaydetti.

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Sıkça Sorulan Sorular

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı nasıl başladı?
ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da "karşılıklı tarifeler" kapsamında Çin'e ek yüzde 34 gümrük tarifesi getireceğini açıklamıştı. Çin, ABD'nin tarife artışına tepki göstermiş, yüzde 34'lük tarife artışına karşı aynı oranda ek tarife uygulayacağını duyurmuştu. Başkan Trump da buna karşılık Çin'in, karşılıklı tarifelere misilleme olarak getirdiği yüzde 34 ek tarife artışını geri çekmediği takdirde yüzde 50 ek tarife daha getireceğini ve Çin ile planlanan görüşmeleri iptal edeceğini bildirmişti. Yeni tarife artışıyla ABD'nin Çin'den ithal ürünlere uyguladığı asgari gümrük tarifesi yüzde 104'e çıkacak. Çin, ABD'yle tırmanan ticaret geriliminde, ABD'den ithal ürünlere uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 84'e yükselteceğini bildirmişti.
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