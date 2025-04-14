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 | Berrak Arican

ABD ve İran arasındaki müzakere İsrail'de büyük endişeye neden oldu! Netanyahu'yu korku sardı

ABD ile İran'ın nükleer programına ilişkin nükleer müzakerelerde anlaşmaya varma ihtimali İsrail'i korkuttu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tesadüfi bir şekilde öğrendiği müzakerelerin Tel Aviv'de ciddi endişelere neden olduğu belirtildi.

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ABD ve İran arasındaki müzakere İsrail'de büyük endişeye neden oldu! Netanyahu'yu korku sardı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.04.2025
saat ikonu 15:30
|
GÜNCELLEME:
14.04.2025
saat ikonu 15:30

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 7 Nisan'da Oval Ofis'te yaptığı ortak basın açıklamasında, İran'la müzakerelerin başlatılacağını duyurdu. İsrail Hükümet Sekreteri Yossi Fuchs, Netanyahu'nun, Washington'un Tahran'la nükleer müzakereleri başlatılmasını ortak basın açıklamasında Trump'tan sürpriz bir şekilde öğrendiğini aktardı.

İsrail basını, ABD ile İran arasında 12 Nisan'da Umman'da yapılan nükleer müzakerelerin ilk turunun Tel Aviv yönetiminde endişeye yol açtığını paylaştı.

ABD ve İran arasındaki müzakere İsrail'de büyük endişeye neden oldu! Netanyahu'yu korku sardı

''NETANYAHU İÇİN DURUM PEK İÇ AÇICI DEĞİL''

Haaretz'te Amos Harel imzalı analizde, Trump'la yaptığı görüşmede sürpriz bir şekilde ABD'nin İran'la üst düzeyde müzakerelere başlayacağını öğrenen Netanyahu için durumun "pek iç açıcı olmadığı" vurgulandı. Netanyahu'nun müzakerelerin başarısız olmasını ummaktan başka bir alternatifinin olmadığını savunan Harel, "Bundan sonra ne olacağı İsrail’in çekincelerine değil, Amerika ve İran'ın anlaşmaya varma kabiliyetine bağlı." ifadesini kullandı.

ABD ve İran arasındaki müzakere İsrail'de büyük endişeye neden oldu! Netanyahu'yu korku sardı

YA ABD VE İRAN ANLAŞIRSA?

Netanyahu'nun muhtemelen etrafındakilerle paylaştığı ancak "yüksek sesle ifade etmek istemediği korkusuna" değinen Harel, bunun Trump'ın İran tehdidini ortadan kaldırmayacak vasat hatta kötü bir anlaşma imzalaması ve İsrail'in ABD’nin sert tepkisinden korktuğu için bunu sessizce kabul etmek zorunda kalacağını yazdı.

ABD Başkanı Trump'ın öncelikle barışçıl yollarla bir anlaşmaya varılması olasılığını değerlendirmek istediğinin altını çizen Harel, "İsrail ordusu, görüşmelerin çökmesi ve nihayetinde İran'ın nükleer tesislerine yönelik bir saldırıya - ABD'nin desteği ve belki de yardımıyla - yeşil ışık yakılması ihtimaline karşı hazırlıklı olmalı." ifadesini kullandı.

ABD ve İran arasındaki müzakere İsrail'de büyük endişeye neden oldu! Netanyahu'yu korku sardı

''NETANYAHU TAMAMEN DURDURULMASINI İSTİYOR''

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Washington ziyareti sonrası Axios'a konuşan ismi açıklanmayan İsrailli yetkili, başbakanın ABD'den İran'la dolaylı müzakerelerde "Libya modelini" önermesini istediğini belirtti. İsrailli yetkili, "Netanyahu Libya modelini istiyor. Bu da; İran nükleer programının tamamen sonlandırılması." ifadelerini kullandı.

Axios'ta çıkan başka bir haberde Tel Aviv yönetiminin müzakerelerin anlaşmaya varacağı konusunda oldukça şüpheci bir yaklaşıma sahip olduğunu ve Beyaz Saray'ı, müzakerelerin çökmesi durumunda askeri bir seçeneğe yönelmeye zorladığını vurguladı.

ABD ve İran arasındaki müzakere İsrail'de büyük endişeye neden oldu! Netanyahu'yu korku sardı

İsrail basını, Binyamin Netanyahu'nun uzun süredir İran’ın nükleer programı için "Libya modeline" işaret ettiğini aksi halde askeri seçeneğin masada tutulmasını ABD yönetiminden istediğini aktarıyor.

ABD-İRAN ARASINDAKİ MÜZAKERELER

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, Umman’daki müzakerelerden gelen "olumlu ve yapıcı" mesajlara ilişkin İsrailli yetkililerin endişelerinin arttığı belirtildi.

ABD ile İran arasındaki dolaylı görüşmelerde, İsrail’in tek etkili çerçeve olarak gördüğü "Libya modelinin" gündemde olmamasına da dikkati çekilen haberde, Tel Aviv’de bunun endişe yaratan hususlardan biri olduğunun altı çizildi.

İsrail’deki endişelerin başında Trump'ın İran ile doğrudan bir çatışmadan kaçınmak adına İran açısından daha ılımlı bir uzlaşmayı tercih etmesinin geldiği de kaydedildi.

ABD ve İran arasındaki müzakere İsrail'de büyük endişeye neden oldu! Netanyahu'yu korku sardı

İran'ın "altı nükleer bomba için gerekli kapasiteye sahip olmaya çok yaklaştığını" öne sürülen haberde, İsrailli yetkililer, "müzakerelerden çıkacak bir anlaşmanın İran'a Trump sonrası anlaşmayı terk ederek nükleer silah elde edecek olmasından" endişe duyuyor.​

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Sıkça Sorulan Sorular

ABD-İran arasındaki ilk müzakerenin ardından Beyaz Saray ne açıklama yaptı?
Beyaz Saray'dan görüşmelere ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise Witkoff'un, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi'nin ev sahipliğinde Erakçi ile görüşmeler yürüttüğü belirtildi. "Görüşmeler çok pozitif ve yapıcı geçti." ifadesi kullanılan açıklamada, Witkoff'un Erakçi'ye, Başkan Trump'ın "iki ülke arasındaki meselelerin diyalog ve diplomasiyle" çözme talimatını aktardığı bildirildi. Açıklamada, iki ülke arasındaki meselelerin karmaşık olduğu belirtilerek, Witkoff'un doğrudan iletişimin iki taraf için de faydalı sonuçlar doğuracak bir adım olduğuna işaret ettiği vurgulandı. Açıklamada, tarafların 19 Nisan'da tekrar bir araya geleceği kaydedildi.
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