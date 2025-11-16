Ürdün ve Pakistan'dan ortak Filistin mesajı: Yerinden etme planlarını reddettiler

Kraliyet Divanından yapılan açıklamaya göre, resmi ziyaret kapsamında Pakistan'da bulunan Kral Abdullah, Başbakan Şerif ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra İslam dünyasının meseleleri de ele alındı.

GAZZE İÇİN SAVAŞIN SONA ERMESİ VURGUSU

Kral Abdullah, görüşmede İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan gelişmelere dikkat çekerek, tüm tarafların savaşın sona erdirilmesine ve bölgeye insani yardımın ulaştırılmasına bağlı kalmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Kral Abdullah ayrıca, işgal altındaki Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerini genişletme ve toprak ilhakı planlarının durdurulması gerektiğini belirtti. İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan İslam ve Hristiyan kutsal alanlarına yönelik saldırılara karşı da uyarıda bulundu.

Pakistan Başbakanı Şerif ise Kral Abdullah’ın ziyaretinin önemine değinerek, ülkesinin Ürdün ile işbirliğini çeşitli alanlarda genişletmeye hazır olduğunu ifade etti.