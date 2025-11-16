Menü Kapat
Hava Durumu
 Ali Osman Polat

Ürdün ve Pakistan'dan ortak Filistin mesajı: Yerinden etme planlarını reddettiler

Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yaptıkları görüşmede, Filistin meselesinde ortak tavır sergiledi. Liderler, Filistinlilerin yerinden edilmesine yönelik tüm planları kesin bir dille reddettiklerini ve iki devletli çözüm temelinde bağımsız bir Filistin Devleti'ne destek verdiklerini yeniden teyit etti.

Ürdün ve Pakistan'dan ortak Filistin mesajı: Yerinden etme planlarını reddettiler
AA
16.11.2025
16.11.2025
Kraliyet Divanından yapılan açıklamaya göre, resmi ziyaret kapsamında 'da bulunan Kral Abdullah, Başbakan Şerif ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra İslam dünyasının meseleleri de ele alındı.

Ürdün ve Pakistan'dan ortak Filistin mesajı: Yerinden etme planlarını reddettiler

GAZZE İÇİN SAVAŞIN SONA ERMESİ VURGUSU

Kral Abdullah, görüşmede 'in saldırıları altındaki Şeridi'nde yaşanan gelişmelere dikkat çekerek, tüm tarafların savaşın sona erdirilmesine ve bölgeye insani yardımın ulaştırılmasına bağlı kalmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Ürdün ve Pakistan'dan ortak Filistin mesajı: Yerinden etme planlarını reddettiler

Kral Abdullah ayrıca, işgal altındaki Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerini genişletme ve toprak ilhakı planlarının durdurulması gerektiğini belirtti. İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan İslam ve Hristiyan kutsal alanlarına yönelik saldırılara karşı da uyarıda bulundu.

Pakistan Başbakanı Şerif ise Kral Abdullah’ın ziyaretinin önemine değinerek, ülkesinin ile işbirliğini çeşitli alanlarda genişletmeye hazır olduğunu ifade etti.

