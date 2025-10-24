Bakan Hakan Fidan, Ürdün ve Mısır mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile görüştü. Görüşmede Orta Doğu'daki gelişmeler ve Gazze'deki ateşkes ele alındı.

ATEŞKES GÖRÜŞÜLDÜ

Dışişleri Bakanlığı kaynakları tarafından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Gazze’ye insani yardım ulaştırılması amacıyla yapılan çalışmalar ve ateşkesi kalıcı hale getirmek için atılan adımlar ele alındı." denildi.