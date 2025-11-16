15 Kasım Cumartesi reyting sonuçları 2025 || Aynadaki Yabancı, Ben Leman, Gönül Dağı, Güller ve Günahlar…Dün en çok ne izlendi?

15 Kasım Cumartesi akşamı ATV’de Aynadaki Yabancı, Now TV’de Ben Leman, TRT1’de Gönül Dağı, Kanal D’de ise Güller ve Günahlar isimli dizilerin yeni bölümleri izleyiciyle buluştu. Heyecan dolu bölümlerle milyonları ekran başına kilitleyen dizilerin sona ermesinin ardından bu sefer de en çok hangi yapımın izlendiğini gösteren reyting sonuçlarına ilişkin heyecan yaşanmaya başlandı…

DÜN EN ÇOK NE İZLENDİ?

Dün akşam ATV’de Aynadaki Yabancı 7. Bölümüyle, Now TV’de Ben Leman 7. Bölümüyle, TRT1’de Gönül Dağı 193. Bölümüyle, Kanal D’de ise Güller ve Günahlar dizisi 6. Bölümüyle ekranlarda yer aldı. Aynı saatlerde Show TV’de Güldür Güldür Show izleyiciye eğlenceli anlar yaşatırken, Star TV’de Kocan Kadar Konuş isimli yerli sinema filmi seyirciyle buluştu. TV8’de ise dün akşam Türkiye-Bulgaristan milli maçı canlı olarak yayınlandı.

15 KASIM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün en çok hangi yapımın izlendiğini gösteren 15 Kasım 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Total, AB ve ABC reyting gruplarındaki izlenme oranları resmi kurumlar tarafından açıklandığında haberimizde yer alacaktır.