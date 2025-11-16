Menü Kapat
Magazin
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

15 Kasım Cumartesi reyting sonuçları 2025 || Aynadaki Yabancı, Ben Leman, Gönül Dağı, Güller ve Günahlar…Dün en çok ne izlendi?

15 Kasım 2025 Cumartesi reyting sonuçları hafta sonu en çok konuşulanlar arasına girdi. Zira dün akşam yayın hayatına bu sezon başlayan Aynadaki Yabancı, Ben Leman, Güller ve Günahlar dizilerinin yanı sıra yıllardır televizyonlarda büyük bir izleyici kitlesine ulaşan Gönül Dağı dizisi yeni bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte cevabı…

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.11.2025
saat ikonu 09:18
|
GÜNCELLEME:
16.11.2025
saat ikonu 09:18

15 Kasım Cumartesi akşamı ATV’de Aynadaki Yabancı, Now TV’de Ben Leman, TRT1’de , Kanal D’de ise Güller ve Günahlar isimli dizilerin yeni bölümleri izleyiciyle buluştu. Heyecan dolu bölümlerle milyonları ekran başına kilitleyen dizilerin sona ermesinin ardından bu sefer de en çok hangi yapımın izlendiğini gösteren reyting sonuçlarına ilişkin heyecan yaşanmaya başlandı…

DÜN EN ÇOK NE İZLENDİ?

Dün akşam ATV’de Aynadaki Yabancı 7. Bölümüyle, Now TV’de Ben Leman 7. Bölümüyle, TRT1’de Gönül Dağı 193. Bölümüyle, Kanal D’de ise Güller ve Günahlar dizisi 6. Bölümüyle ekranlarda yer aldı. Aynı saatlerde ’de izleyiciye eğlenceli anlar yaşatırken, Star TV’de Kocan Kadar Konuş isimli yerli sinema filmi seyirciyle buluştu. TV8’de ise dün akşam Türkiye-Bulgaristan milli maçı canlı olarak yayınlandı.

15 KASIM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün en çok hangi yapımın izlendiğini gösteren 15 Kasım 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Total, AB ve ABC reyting gruplarındaki izlenme oranları resmi kurumlar tarafından açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

