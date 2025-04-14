Zelenskiy, Trump'ı Ukrayna'ya davet etti fakat 'tarih önemli' vurgusu yaptı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, CBS News kanalında '60 Minutes' programına katıldı. Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair değerlendirmelerde bulundu. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarının sürdüğünü belirten Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ı ülkesine davet etti. Saldırıların sonuçlarını görmesini istediğini söyleyen Zelenskiy, bu ziyareti 'barış planı' hakkında herhangi bir karar vermeden önce yapmasını istedi.

''YOK EDİLEN ÇOCUKLARA BAKIN!''

Trump'ın, Putin'in ne yaptığını görmesini istediğini belirten Zelenskiy, "Gelin, görün ve sonra savaşı nasıl bitireceğimize dair bir planla hareket edelim. Kiminle anlaşma yaptığınızı anlayacaksınız. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in ne yaptığını anlayacaksınız. Ama lütfen, herhangi bir karar almadan önce, herhangi bir müzakere planı yapmadan önce gelip insanlara, sivillere, askerlere, hastanelere, kiliselere, yok edilen çocuklara bakın." ifadelerini kullandı.

''PUTİN SAVAŞI SÜRDÜRMEK İSTİYOR''

Rusya'nın savaşı sürdürmek istediğini ve tüm dünyanın tehlikeyle karşı karşıya olduğunu savunan Zelenskiy, "Putin'in nihai hedefi, Rus İmparatorluğu'nu yeniden kurmak ve şu anda NATO koruması altında olan toprakları geri almaktır. Tüm bunları hesaba katarak, bunun bir dünya savaşına dönüşebileceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.