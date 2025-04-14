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 | Berrak Arican

Zelenskiy, Trump'ı Ukrayna'ya davet etti fakat 'tarih önemli' vurgusu yaptı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ı ülkesine davet etti. Zelenskiy bu ziyareti 'barış planı' konusunda karar vermeden gerçekleştirmesini istedi.

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Zelenskiy, Trump'ı Ukrayna'ya davet etti fakat 'tarih önemli' vurgusu yaptı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.04.2025
saat ikonu 12:57
|
GÜNCELLEME:
14.04.2025
saat ikonu 13:00

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, CBS News kanalında '60 Minutes' programına katıldı. Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair değerlendirmelerde bulundu. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarının sürdüğünü belirten Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ı ülkesine davet etti. Saldırıların sonuçlarını görmesini istediğini söyleyen Zelenskiy, bu ziyareti 'barış planı' hakkında herhangi bir karar vermeden önce yapmasını istedi.

Zelenskiy, Trump'ı Ukrayna'ya davet etti fakat 'tarih önemli' vurgusu yaptı

''YOK EDİLEN ÇOCUKLARA BAKIN!''

Trump'ın, Putin'in ne yaptığını görmesini istediğini belirten Zelenskiy, "Gelin, görün ve sonra savaşı nasıl bitireceğimize dair bir planla hareket edelim. Kiminle anlaşma yaptığınızı anlayacaksınız. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in ne yaptığını anlayacaksınız. Ama lütfen, herhangi bir karar almadan önce, herhangi bir müzakere planı yapmadan önce gelip insanlara, sivillere, askerlere, hastanelere, kiliselere, yok edilen çocuklara bakın." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Trump'ı Ukrayna'ya davet etti fakat 'tarih önemli' vurgusu yaptı

''PUTİN SAVAŞI SÜRDÜRMEK İSTİYOR''

Rusya'nın savaşı sürdürmek istediğini ve tüm dünyanın tehlikeyle karşı karşıya olduğunu savunan Zelenskiy, "Putin'in nihai hedefi, Rus İmparatorluğu'nu yeniden kurmak ve şu anda NATO koruması altında olan toprakları geri almaktır. Tüm bunları hesaba katarak, bunun bir dünya savaşına dönüşebileceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sıkça Sorulan Sorular

Ukrayna ve Rusya Savaşı neden başladı?
İşgal, 24 Şubat 2022 Moskova saatiyle 06.00 civarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Ukrayna'nın askerden ve Nazizm'den arındırılması" amacıyla "özel bir askerî operasyon" ilan etmesiyle başladı.
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