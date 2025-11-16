Altın düşüşte pazar mesaisi yaptı! İşte gram altının yeni fiyatı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Son 3 haftada düşüşlere doymayan altın fiyatları yeni haftada kendini toparlamaya başlamıştı. Ciddi yükseliş ivmesi yakalayan altın fiyatları hafta sonunun gelmesiyle aniden düşüşe geçti. Altın 15 Kasım Cumartesi gününü düşüşle açtı. Haftanın son işlem gününde 5 bin 716,61 TL seviyesinden işlem gören gram altın 5551 TL'den alıcı buldu. Altın düşüşüne pazar günü de devam etti.
İşte 16 Kasım Pazar gününün altın satış fiyatları:
GRAM ALTIN: 5.535.1683
ÇEYREK ALTIN: 9.386.3171
CUMHURİYET ALTINI: 38.242.478
TAM ALTIN: 37.545.2682
YARIM ALTIN: 18.772.6341
GREMSE ALTIN: 93.870.4549
ONS ALTIN: 4.083 DOLAR