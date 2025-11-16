Altın düşüşte pazar mesaisi yaptı! İşte gram altının yeni fiyatı

Son 3 haftada düşüşlere doymayan altın fiyatları yeni haftada kendini toparlamaya başlamıştı. Ciddi yükseliş ivmesi yakalayan altın fiyatları hafta sonunun gelmesiyle aniden düşüşe geçti. Altın 15 Kasım Cumartesi gününü düşüşle açtı. Haftanın son işlem gününde 5 bin 716,61 TL seviyesinden işlem gören gram altın 5551 TL'den alıcı buldu. Altın düşüşüne pazar günü de devam etti.

İşte 16 Kasım Pazar gününün altın satış fiyatları:

GRAM ALTIN: 5.535.1683

ÇEYREK ALTIN: 9.386.3171

CUMHURİYET ALTINI: 38.242.478

TAM ALTIN: 37.545.2682

YARIM ALTIN: 18.772.6341

GREMSE ALTIN: 93.870.4549

ONS ALTIN: 4.083 DOLAR