16°
 | Ümit Buget

Altın düşüşte pazar mesaisi yaptı! İşte gram altının yeni fiyatı

Altın fiyatları yatırımcılar tarafından takip edilmeye devam ediyor. Düne ciddi bir düşüş trendiyle başlayan altın düşüşüne pazar günü de devam ediyor. İşte gram altında ve diğerlerinde pazar gününün açılış fiyatları...

Son 3 haftada düşüşlere doymayan yeni haftada kendini toparlamaya başlamıştı. Ciddi yükseliş ivmesi yakalayan altın fiyatları hafta sonunun gelmesiyle aniden düşüşe geçti. Altın 15 Kasım Cumartesi gününü düşüşle açtı. Haftanın son işlem gününde 5 bin 716,61 TL seviyesinden işlem gören 5551 TL'den alıcı buldu. Altın düşüşüne pazar günü de devam etti.

Altın düşüşte pazar mesaisi yaptı! İşte gram altının yeni fiyatı

İşte 16 Kasım Pazar gününün satış fiyatları:

GRAM ALTIN: 5.535.1683

ÇEYREK ALTIN: 9.386.3171

Altın düşüşte pazar mesaisi yaptı! İşte gram altının yeni fiyatı

CUMHURİYET ALTINI: 38.242.478

TAM ALTIN: 37.545.2682

Altın düşüşte pazar mesaisi yaptı! İşte gram altının yeni fiyatı

YARIM ALTIN: 18.772.6341

GREMSE ALTIN: 93.870.4549

ONS ALTIN: 4.083 DOLAR

